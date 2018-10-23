Самарских молочников оштрафовали на 1 млн рублей за три месяца

В третьем квартале 2018 г. управление Роспотребнадзора по Самарской области составило в отношении производителей молочной продукции 40 протоколов об административном нарушении и вынесло 36 постановлений о штрафе за нарушение технических регламентов на общую сумму более 1 млн рублей. Остальные материалы еще находятся в работе, сообщили в управлении.

Кроме того, из оборота было изъято 13 партий молока и молочной продукции массой 138 кг, не имевших товаросопроводительных документов и необходимой информации на потребительской этикетке.

За квартал испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", подведомственный Роспотребнадзору, в рамках проверок отобрал и исследовал 700 проб молока и молочной продукции на соответствие требований технического регламента Таможенного союза.

По результатам лабораторных исследований 7,2% проб (16 из 221) не соответствовало требованиям технического регламента по физико-химическим показателям, в том числе 3,6% по признакам фальсификации (наличие жиров немолочного происхождения, занижена массовая доля жира), 2% (8 из 392) по микробиологическим показателям и 5,7% (4 из 70) по содержанию антибиотиков.

"По санитарно-химическим показателям, содержанию токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов все исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам", — отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

За продажу молочной продукции без товарно-сопроводительных документов, отсутствие на этикетке необходимой информации для потребителя, не соответствие ее установленным требованиям управление выдало производителям девять предписаний о разработке программ по устранению нарушений, одно — о прекращении реализации продукции и еще три — о прекращении действия деклараций о соответствии.