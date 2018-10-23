МегаФон продлевает футбольное лето

Чемпионат мира по футболу завершился, но оставил в сердцах самарцев множество теплых воспоминаний и неугасающую любовь к самому популярному спорту на планете. Поддерживая стремление горожан к здоровому образу жизни, компания "МегаФон" реконструировала футбольные коробки во всех городах, принимавших игры мундиаля. В ближайшие выходные на площадках, оформленных дизайнерами в суперсовременном стиле, пройдет чемпионат любительских дворовых команд. Заявиться для участия в нем жители Самары могут до 25 октября на сайте https://samara.megafon.ru/fk/.

Началу реконструкции футбольных коробок предшествовал конкурс, в котором приняли участие 22 дизайнерских коллектива. Оценивая их предложения, жюри стремилось найти для каждой площадки уникальное решение. В итоге для Самары был выбран проект Вадима Мироненко (Вадим Sloof): в его работе город, за одну неделю принявший Неймара, Суареса и Хамеса, откликнулся дерзкими цветами. По мысли автора, они отражают южноамериканские характеры, открывают женское начало и знакомят с традициями Поволжья. Обновленная футбольная коробка находится на ул. Ново-Садовой.

Такой футбольная коробка была до реконструкции:

А такой неделю спустя:

Дизайн площадки уже оценили известные самарские художники-граффитисты Оксана Гладкова и Семен Ефентьев, участники стрит-арт-проекта "Истории чемпионов", посвященного известным футболистам, украсившего многоэтажки Самары в преддверии чемпионата мира:

— В работе Вадима виден собственный стиль мастерски увязанный со стилем компании МегаФон. Он сумел подобрать удачное композиционное решение изображения, гармонирующее с разметкой поля. Помимо этого, Вадим напомнил людям о работе известного испанского художника Пабло Пикассо "Девочка на шаре". Все это без зазрения совести можно назвать качественной и "вкусной" работой, достойной созерцания и похвалы.

27 октября обновленная площадка будет открыта стартом турнира, на котором соберутся дворовые команды. Подать заявку для участия в турнире можно на сайте проекта до 25 октября. Футболисты-любители первыми оценят и дизайн, и удобство универсальной площадки, где жители района смогут ежедневно заниматься спортом. В каждом из одиннадцати городов, где проходит турнир, команда-победитель получит подарочный футбольный набор. Он включает эксклюзивную дизайнерскую экипировку, услуги футбольного тренера в течение года и годовую подписку на спортивные пакеты "МегаФон.ТВ" для всей команды.