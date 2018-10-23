АО "Транснефть - Приволга" выделит 115 млн рублей двадцати школам в шести регионах страны

АО "Транснефть - Приволга" приступило к реализации третьего этапа корпоративной благотворительной программы развития школьного образования, который завершится в сентябре 2019 года.

Предприятие выделит финансовую помощь в размере около 115 млн рублей двадцати школам для проведения ремонта и оснащения современным оборудованием классов точных наук. На данный момент определен список образовательных учреждений, согласованы объемы работ, утверждено финансирование, ведется заключение договоров со школами.

В рамках третьего этапа благотворительной программы капитальные ремонты будут проведены в кабинетах математики, химии и физики в двух школах г. Бугуруслана (Оренбургская область), в двух школах города Бавлы (Республика Татарстан), в двух сельских школах Саратовской области, восьми школах Волгоградской и одной школе Ростовской областей.

В Самарской области обновленные кабинеты появятся в двух школах города Похвистнево, в селах Большая Черниговка и Хворостянка, а также в поселке городского типа Осинки Безенчукского района.

Помимо проведения ремонтных работ, на выделенные предприятием средства будет закуплена мебель, компьютерная техника, учебные пособия, интерактивное демонстрационное и лабораторное оборудование.

Отремонтированные и оборудованные классы будут открыты к началу нового учебного года.