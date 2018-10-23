АО "Транснефть - Приволга" выделит 115 млн рублей двадцати школам в шести регионах страны

АО "Транснефть - Приволга" приступило к реализации третьего этапа корпоративной благотворительной программы развития школьного образования, который завершится в сентябре 2019 года.
Предприятие выделит финансовую помощь в размере около 115 млн рублей двадцати школам для проведения ремонта и оснащения современным оборудованием классов точных наук. На данный момент определен список образовательных учреждений, согласованы объемы работ, утверждено финансирование, ведется заключение договоров со школами.
В рамках третьего этапа благотворительной программы капитальные ремонты будут проведены в кабинетах математики, химии и физики в двух школах г. Бугуруслана (Оренбургская область), в двух школах города Бавлы (Республика Татарстан), в двух сельских школах Саратовской области, восьми школах Волгоградской и одной школе Ростовской областей.
В Самарской области обновленные кабинеты появятся в двух школах города Похвистнево, в селах Большая Черниговка и Хворостянка, а также в поселке городского типа Осинки Безенчукского района.
Помимо проведения ремонтных работ, на выделенные предприятием средства будет закуплена мебель, компьютерная техника, учебные пособия, интерактивное демонстрационное и лабораторное оборудование.
Отремонтированные и оборудованные классы будут открыты к началу нового учебного года.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.