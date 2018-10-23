Водитель Ford сбил на пешеходном переходе ребенка в Самаре

В понедельник, 22 октября, в 18:20, в Самаре произошло ДТП с участием 56-летнего водителя Ford Focus, ехавшего по ул. Енисейской в направлении Ташкентского переулка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 48 по ул. Енисейской автомобилист сбил восьмилетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Он был без взрослых.

Мальчика доставили в лечебное учреждение и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка.