В StartupSamara покажут и обсудят видеолекции основателей крупнейшего стартап-акселератора в мире

29 октября Региональный центр инноваций StartupSamara приглашает всех желающих на открытый просмотр и обсуждение лекций от одного из крупнейших мировых стартап-акселераторов Y Combinator. Генеральный директор Y Combinator Майкл Сибел расскажет о ненастоящем Стиве Джобсе, а президент YC Сэм Альтман об ошибках работы с партнерами.
1-я лекция: Сэм Альтман, "Как сделать успешный стартап?"
Как преуспеть со своим стартапом? С чего начать: идея, продукт, команда, реализация или сначала договориться с партнерами о долях? Успешный инвестор и президент акселератора Y Combinator — Сэм Альтман и партнеры по правовым вопросам — Джейсон Вон, Кэролинн и Джон Леви помогут нам во всем этом разобраться! Как говорит Сэм Альтман: "Люди все время делают такую ошибку — называют идею глупой или мелкой, потому что не понимают, как она будет развиваться".
2-я лекция: Майкл Сибел, "Создавая продукт. Как найти рыночную нишу?"
Семинар от Майкла Сибела, одного из основателей Twitch.tv, узнаем, что мы 100% делаем НЕ так, разрабатывая свой продукт. Про неправильных пользователей, про решения и истинные проблемы пользователей, про споры, про отсутствие спецификаций и "Fake Steve Jobs" синдром.
Зарегистрироваться и узнать подробности о мероприятии можно по ссылке.
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