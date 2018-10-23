Около "Самара Арены" впервые состоялись областные соревнования по велоспорту

На территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", прошли первые областные соревнования по велоспорту. Организатор — федерация велосипедного спорта Самарской области.

В соревнованиях приняли участие более около 250 спортсменов из различных городов и районов региона. Спортсмены соперничали в отдельных возрастных категориях. Трасса проходила по дорогам вокруг стадиона "Самара Арена".

"Территория около стадиона "Самара Арена" позволяет проводить соревнования по велоспорту, это интересное место для подобных мероприятий. Поэтому мы и решили организовать такой старт. Участники остались довольны, они с удовольствием опробовали новую и пока необычную трассу. Считаю, это перспективная площадка — уже сейчас мы думаем над тем, как провести здесь другие соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня — условия, в принципе, для этого здесь есть. К тому же, сейчас очень важна тема использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года", — отметил ди⁠ректор спортивной школы олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту, руководитель федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук.