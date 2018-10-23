Около "Самара Арены" впервые состоялись областные соревнования по велоспорту

На территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", прошли первые областные соревнования по велоспорту. Организатор — федерация велосипедного спорта Самарской области.
В соревнованиях приняли участие более около 250 спортсменов из различных городов и районов региона. Спортсмены соперничали в отдельных возрастных категориях. Трасса проходила по дорогам вокруг стадиона "Самара Арена".
"Территория около стадиона "Самара Арена" позволяет проводить соревнования по велоспорту, это интересное место для подобных мероприятий. Поэтому мы и решили организовать такой старт. Участники остались довольны, они с удовольствием опробовали новую и пока необычную трассу. Считаю, это перспективная площадка — уже сейчас мы думаем над тем, как провести здесь другие соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня — условия, в принципе, для этого здесь есть. К тому же, сейчас очень важна тема использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года", — отметил директор спортивной школы олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту, руководитель федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.