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Около "Самара Арены" впервые состоялись областные соревнования по велоспорту

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", прошли первые областные соревнования по велоспорту. Организатор — федерация велосипедного спорта Самарской области.

В соревнованиях приняли участие более около 250 спортсменов из различных городов и районов региона. Спортсмены соперничали в отдельных возрастных категориях. Трасса проходила по дорогам вокруг стадиона "Самара Арена".

"Территория около стадиона "Самара Арена" позволяет проводить соревнования по велоспорту, это интересное место для подобных мероприятий. Поэтому мы и решили организовать такой старт. Участники остались довольны, они с удовольствием опробовали новую и пока необычную трассу. Считаю, это перспективная площадка — уже сейчас мы думаем над тем, как провести здесь другие соревнования не только регионального, но и всероссийского уровня — условия, в принципе, для этого здесь есть. К тому же, сейчас очень важна тема использования наследия чемпионата мира по футболу 2018 года", — отметил ди⁠ректор спортивной школы олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту, руководитель федерации велосипедного спорта Самарской области Александр Казмерчук.

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