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Промсвязьбанк вошел в Топ-5 рейтинга российских эквайеров

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк вошел в Топ-5 российских банков по объему операций, проведенных с помощью банковских карт. В мировом рейтинге, согласно данным консалтинговой компании Nilson, банк занимает 129-е место. В своем исследовании аналитики считали как оффлайн-операции, так и операции в Интернете или в мобильных приложениях, которые были совершены на территории конкретной страны.

В 2017 году через эквайринговую сеть банка прошло 153 млн операций, говорит ди⁠ректор департамента платежных карт Промсвязьбанка Александр Петров. При этом последние несколько лет наблюдается устойчивый рост числа транзакций: в 2016 году через сеть эквайринга Промсвязьбанка прошло 113,5 млн операций, прирост в 2017 году составил около 35%.

"Мы постоянно стремимся к тому, чтобы сделать сервисы для бизнеса проще и удобнее. В обозримом будущем банк выведет все доступные клиентам услуги и управление ими в сервис PSB On-line, — говорит Александр Чернощекин, старший вице-президент блока "Средний и малый бизнес". — Рынок динамично развивается, поэтому мы ставим себе цель на активную работу с данным направлением. Уверен, что в ближайшие три года мы сможем закрепиться в тройке лидеров."

Гид потребителя

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