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Футбол Спорт

В крови футболиста Георгия Тигиева не нашли наркотиков и алкоголя

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Результаты экспертизы опровергли предположения о том, что защитник футбольного клуба "Крылья Советов" Георгий Тигиев управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Фото: Ночной патруль

"Ранее сообщалось о задержании мужчины 1995 года рождения, предположительно управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения. В результате проведенных экспертиз данный факт не подтвердился", — рассказал начальник отдела информации и общественных связей областного Главка Сергей Гольдштейн.

Напомним, Георгий Тигиев был задержан в ночь с 13 на 14 октября.Сообщалось, что у футболиста были признаки наркотического опьянения, а при оформлении правонарушения футболист якобы нецензурно выражался и угрожал своими связями.

Тогда же, ночью 14 октября, был задержан еще один игрок "Крыльев Советов" — Евгений Башкиров. Он передвигался на каршеринговом автомобиле "Делимобиль". Медицинское освидетельствование, как сообщали тогда активисты "Ночного патруля", показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающее допустимую норму в три раза. Впоследствии проведенная сотрудниками полиции экспертиза подтвердила, что полузащитник управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Гид потребителя

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