Во вторник, 23 октября, на пленарном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных правонарушениях".

В регионе вернут штрафы за парковку на газонах

Изменения касаются административной ответственности в сфере благоустройства.

Разработчики документа предлагают установить административную ответственность за снос, обрезку и пересадку деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения, а также за размещение транспортных средств на газоне или территории, занятой зелеными насаждениями.

Ранее это все было исключено из регионального законодательства из-за позиции Верховного суда РФ.