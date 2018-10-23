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Законотворчество Экономическая политика

В регионе вернут штрафы за парковку на газонах

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 октября, на пленарном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных правонарушениях".

В регионе вернут штрафы за парковку на газонах В регионе вернут штрафы за парковку на газонах
Фото: Дмитрий Бурлаков

Изменения касаются административной ответственности в сфере благоустройства.

Разработчики документа предлагают установить административную ответственность за снос, обрезку и пересадку деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения, а также за размещение транспортных средств на газоне или территории, занятой зелеными насаждениями.

Ранее это все было исключено из регионального законодательства из-за позиции Верховного суда РФ.

Гид потребителя

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твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла

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