В регионе вернут штрафы за парковку на газонах

Во вторник, 23 октября, на пленарном заседании Самарской губернской думы в двух чтениях приняты поправки в областной закон "Об административных правонарушениях".
Изменения касаются административной ответственности в сфере благоустройства.
Разработчики документа предлагают установить административную ответственность за снос, обрезку и пересадку деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения, а также за размещение транспортных средств на газоне или территории, занятой зелеными насаждениями.
Ранее это все было исключено из регионального законодательства из-за позиции Верховного суда РФ.
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это вредители...нужно совсем запретить этот яд
твари вы все уроды конченные.....чтоб вам пусто всем было кто причастен к разрешеню продажи пойла
Сборник фактов боевых действий и потерь ГСВК, Куба, 1961-64гг https://yadi.sk/i/f8cIvFCr3M6uVV Как, наверное, трудно Министерству обороны РФ рассекречивать списки "Анадырцев"! За 56 лет забыли: где искать? Доступ в ЦентрАрхив МО РФ нам закрыт. Спасибо региональным властям, которые признают "Аеадырцев"! "Работа по включению в список льготников ветеранов боевых действий ведется поэтапно. Это связано с тем, что министерство обороны РФ рассекречивает их списки постепенно. Работа будет продолжена", — отметил инициатор законопроекта депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.
Политические проститутки. Проснулись под алкогольной лобби. Прижал их генерал Солодовников. Вот сущность этих депутатов спрашивать народ. О налогах они заботятся. Воровать меньше надо.
КЛОУНы,уже не знают,чем заняться...за что только такие зарплаты полуют???