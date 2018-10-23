В Самарской области задержали браконьеров, ловивших рыбу косынками и сетью

В понедельник, 22 октября, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали на Волге 41-летнего мужчину, который незаконно ловил рыбу косынкой. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по ПФО.

По данным полицейских, с места происшествия изъяли шесть косынок и 17 рыбин. В связи со случившимся ведется проверка. С подозреваемого в браконьерстве взяли обязательство о явке.

А в минувшие выходные 20 и 21 октября сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали 30-летнего мужчину, ловившего рыбу сетью. С места происшествия стражи порядка изъяли моторную лодку, мотор, сеть и 55 рыбин. В полиции уточнили, что улов направлен на экспертизу. А по факту случившегося ведется проверка.