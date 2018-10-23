Шесть самарцев предстанут перед судом за организацию азартных игр и отмывание денег

В Самаре завершено расследование уголовного дела шести местных жителей. В зависимости от роли каждого их обвиняют в четырех преступлениях по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр" и одном по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2017 г. злоумышленники незаконно организовали и проводили в Железнодорожном районе Самары азартные игры. Полученные от игроков средства они переводили одному из обвиняемых на банковскую карту.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Железнодорожного района для рассмотрения.