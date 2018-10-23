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Экономика и бизнес

Как привлечь спонсоров к своему мероприятию — двухдневный семинар в Самаре

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 — 11 ноября в Самаре пройдет семинар по привлечению спонсоров и партнеров на мероприятия.

Участники семинара научатся выстраивать системную работу по привлечению и удержанию спонсоров и партнеров своих событий, вести переговоры, разрабатывать спонсорские интеграции, составлять профессиональную отчетность.

Двухдневный семинар будет полезен организаторам мероприятий, сотрудникам рекламных, PR и event-агентств, представителям конгресс-холлов, клубов, отелей и других площадок.

Ведущая семинара — Евгения Мальцева, директор и основатель компании Sponsor Consulting, член ESA (Европейской спонсорской ассоциации), член жюри ESA AWARDS (главная премия в области спонсорства в Европе), эксперт премии событийного маркетинга bema!, член РАСО, консультант российских и международных проектов, один из ключевых спикеров ежегодной конференции об организации и продвижении открытых мероприятий SOLD OUT.

Первый день работы будет посвящен теоретической части. Участники обсудят методики анализа спонсорского события, разработку спонсорских материалов, как компании выбирают мероприятия для спонсорства. Будут рассмотрены вопросы фандрайзинговой стратегии, переговоров со спонсорами и составления финальной отчетности.

Во второй день участников ждет практическая работа в группах. Под руководством эксперта группы должны будут на реальных кейсах разработать позиционирование мероприятия, спонсорское предложение и отчетность.

Посмотреть подробную программу и приобрести билеты можно на сайте http://yellowrockets.com/181110-sponsorship/.

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