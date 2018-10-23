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Театр Культура

СамАрт и "Колесо" примут участие в новом театральном фестивале в Москве "Артмиграция — детям"

МОСКВА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 7 ноября Союз театральных деятелей России впервые представит новый проект "Артмиграция — детям" и покажет в Москве лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков. Среди участников проекта — два театра Самарской области, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Спектакли фестиваля пройдут на сцене Театрального центра "На Страстном" (по адресу: Страстной бульвар, 8а).

Ежегодно Союз театральных деятелей России проводит Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция", участниками которого становятся молодые режиссеры, выпускники крупных театральных вузов, ведущие активную творческую деятельность в регионах страны. "Артмиграция — детям" — новый этап в развитии художественной идеи фестиваля "Артмиграция". Проект посвящен юному зрителю, а его участники — режиссеры, работающие для детской и юношеской аудитории.

Участников отбирал экспертный совет фестиваля. В этом году на конкурс поступило 80 заявок из разных городов России. Отобрано шесть спектаклей, два из которых представят театры Самарской области.

В программе фестиваля:

  • 1 ноября — "Мой дедушка был вишней", режиссер Иван Пачин (Большой театр кукол, Санкт-Петербург, 6+);
  • 2 ноября — "Научи меня летать", режиссер Артем Устинов (Няганский театр юного зрителя, Нягань, 6+);
  • 3 ноября, 19:00 — "Пер Гюнт" (Самарский театр юного зрителя "СамАрт", Самара, 16+) — драматическая поэма, созданная в 1870-х годах норвежским драматургом Генриком Ибсеном, послужила для режиссера А. Устинова материалом для создания своей сценической композиции. Пьеса конца девятнадцатого века становится вневременной по форме и современной по смыслу, а сложная сюжетная канва с обилием событий — компактной, прозрачной историей о том, как человек самозабвенно ищет себя, свое место в мире, попутно теряя все, что было ему дорого, и проходит мимо подлинного счастья в погоне за мечтой.

С артистами театра "СамАрт" над спектаклем работает режиссер Устинов (в 2014 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерскую Женовача).

Действующие лица и исполнители: Пер Гюнт — Ярослав Тимофеев; Осе — Антонина Конева; Сольвейг — Марина Бородина; Ингрид, невеста — Валерия Павлюк, Анна Тулаева; Мас Мон, жених — Алексей Кондрашев; Папа Тролль — Сергей Бережной; Тильда — Мария Феофанова; Аслак Кузнец — Кирилл Рогозин; Эйвинд Костоправ — Юрий Коннов; Хельга — Валерия Павлюк, Анна Тулаева; Герда — Анастасия Оболдина; Пуговичник — Владимир Зимников. Аккомпанемент на фортепиано, гитаре и аккордеоне — Сергей Бережной.

  • 5 ноября — "Как дети", режиссер Григорий Южаков (Новый театр, Воронеж, 6+);
  • 6 ноября, 19:00 — "Отрочество" (Драматический театр "Колесо", Тольятти, 12+). От сильной простуды умирает мать 10-летнего Николеньки и весь мир подростка превращается в кошмар, в котором каждый член семьи — настоящий монстр. Глазами мальчика зрители видят мир взрослых, полный проблем, лжи и предательства.

Действующие лица и исполнители: Николенька Иртеньев — Антон Иванов; Володя Иртеньев — Петр Касатьев; Петр Александрович Иртеньев — Андрей Чураев; Наталья Иртеньева — Елена Радионова; Мими — Елизавета Фарапонова; Любочка — Дина Касатьева; Катенька — Елена Добрусина; Бабушка Иртеньевых — Юлия Киреева; Сережа Ивин, доктор — Роман Касатьев; Иленька Грапп — Константин Кузьмин; Отец Иленьки Граппа, учитель истории — Роман Михайлов; Маша — Марина Филатова; St.Jerome — Александр Двинский. Режиссер-постановщик — Евгения Беркович. Инсценировка — Ярослава Пулинович.

  • 7 ноября — "Воскресный ребенок", режиссер Олег Христолюбский (Городской драматический театр "Поиск", Лесосибирск, 6+).

Помимо основной программы, зрителей ожидает богатая спецпрограмма: 4 ноября в течение всего дня пройдут показы мультфильмов из программы "Большого фестиваля мультфильмов", а Цех анимации "Большого фестиваля мультфильмов" проведет мастер-класс, который пройдет бесплатно для всех желающих, а его результатом станет маленькая книжка с подвижными картинками, которую каждый участник заберет с собой.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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