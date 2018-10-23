СамАрт и "Колесо" примут участие в новом театральном фестивале в Москве "Артмиграция — детям"

С 1 по 7 ноября Союз театральных деятелей России впервые представит новый проект "Артмиграция — детям" и покажет в Москве лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков. Среди участников проекта — два театра Самарской области, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Спектакли фестиваля пройдут на сцене Театрального центра "На Страстном" (по адресу: Страстной бульвар, 8а).
Ежегодно Союз театральных деятелей России проводит Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция", участниками которого становятся молодые режиссеры, выпускники крупных театральных вузов, ведущие активную творческую деятельность в регионах страны. "Артмиграция — детям" — новый этап в развитии художественной идеи фестиваля "Артмиграция". Проект посвящен юному зрителю, а его участники — режиссеры, работающие для детской и юношеской аудитории.
Участников отбирал экспертный совет фестиваля. В этом году на конкурс поступило 80 заявок из разных городов России. Отобрано шесть спектаклей, два из которых представят театры Самарской области.
В программе фестиваля:
- 1 ноября — "Мой дедушка был вишней", режиссер Иван Пачин (Большой театр кукол, Санкт-Петербург, 6+);
- 2 ноября — "Научи меня летать", режиссер Артем Устинов (Няганский театр юного зрителя, Нягань, 6+);
- 3 ноября, 19:00 — "Пер Гюнт" (Самарский театр юного зрителя "СамАрт", Самара, 16+) — драматическая поэма, созданная в 1870-х годах норвежским драматургом Генриком Ибсеном, послужила для режиссера А. Устинова материалом для создания своей сценической композиции. Пьеса конца девятнадцатого века становится вневременной по форме и современной по смыслу, а сложная сюжетная канва с обилием событий — компактной, прозрачной историей о том, как человек самозабвенно ищет себя, свое место в мире, попутно теряя все, что было ему дорого, и проходит мимо подлинного счастья в погоне за мечтой.
С артистами театра "СамАрт" над спектаклем работает режиссер Устинов (в 2014 г. окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), мастерскую Женовача).
Действующие лица и исполнители: Пер Гюнт — Ярослав Тимофеев; Осе — Антонина Конева; Сольвейг — Марина Бородина; Ингрид, невеста — Валерия Павлюк, Анна Тулаева; Мас Мон, жених — Алексей Кондрашев; Папа Тролль — Сергей Бережной; Тильда — Мария Феофанова; Аслак Кузнец — Кирилл Рогозин; Эйвинд Костоправ — Юрий Коннов; Хельга — Валерия Павлюк, Анна Тулаева; Герда — Анастасия Оболдина; Пуговичник — Владимир Зимников. Аккомпанемент на фортепиано, гитаре и аккордеоне — Сергей Бережной.
- 5 ноября — "Как дети", режиссер Григорий Южаков (Новый театр, Воронеж, 6+);
- 6 ноября, 19:00 — "Отрочество" (Драматический театр "Колесо", Тольятти, 12+). От сильной простуды умирает мать 10-летнего Николеньки и весь мир подростка превращается в кошмар, в котором каждый член семьи — настоящий монстр. Глазами мальчика зрители видят мир взрослых, полный проблем, лжи и предательства.
Действующие лица и исполнители: Николенька Иртеньев — Антон Иванов; Володя Иртеньев — Петр Касатьев; Петр Александрович Иртеньев — Андрей Чураев; Наталья Иртеньева — Елена Радионова; Мими — Елизавета Фарапонова; Любочка — Дина Касатьева; Катенька — Елена Добрусина; Бабушка Иртеньевых — Юлия Киреева; Сережа Ивин, доктор — Роман Касатьев; Иленька Грапп — Константин Кузьмин; Отец Иленьки Граппа, учитель истории — Роман Михайлов; Маша — Марина Филатова; St.Jerome — Александр Двинский. Режиссер-постановщик — Евгения Беркович. Инсценировка — Ярослава Пулинович.
- 7 ноября — "Воскресный ребенок", режиссер Олег Христолюбский (Городской драматический театр "Поиск", Лесосибирск, 6+).
Помимо основной программы, зрителей ожидает богатая спецпрограмма: 4 ноября в течение всего дня пройдут показы мультфильмов из программы "Большого фестиваля мультфильмов", а Цех анимации "Большого фестиваля мультфильмов" проведет мастер-класс, который пройдет бесплатно для всех желающих, а его результатом станет маленькая книжка с подвижными картинками, которую каждый участник заберет с собой.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!