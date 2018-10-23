В Самаре неудачливый 18-летний "закладчик" предстанет перед судом

В суд Железнодорожного района Самары с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело 18-летнего местного жителя. Ему вменяют 15 эпизодов покушения на сбыт наркотиков в различном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в июле 2018 г. парень в интернете узнал о расположении "закладки" с не менее чем 17 пакетиками наркотика, содержащим производное №-метилэфедрона. Каждый из пакетиков содержал 0,17-0,44 г вещества.
Чтобы сбыть этот "товар" молодой человек разложил часть свертков в тайники в Железнодорожном районе. Но довести задуманное до конца он не смог, так как был задержан.
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В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .