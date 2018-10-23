В Самаре неудачливый 18-летний "закладчик" предстанет перед судом

В суд Железнодорожного района Самары с утвержденным обвинительным заключением направили уголовное дело 18-летнего местного жителя. Ему вменяют 15 эпизодов покушения на сбыт наркотиков в различном размере, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в июле 2018 г. парень в интернете узнал о расположении "закладки" с не менее чем 17 пакетиками наркотика, содержащим производное №-метилэфедрона. Каждый из пакетиков содержал 0,17-0,44 г вещества.

Чтобы сбыть этот "товар" молодой человек разложил часть свертков в тайники в Железнодорожном районе. Но довести задуманное до конца он не смог, так как был задержан.