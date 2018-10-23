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Музыка Культура

Концерт лауреатов 12-го сезона проекта "Река талантов" пройдет в Самарской филармонии

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В концертном зале Самарской филармонии 25 октября в 18:30 в рамках фестиваля искусств "Самарская осень-2018" состоится концерт лауреатов 12-го сезона всероссийского проекта "Река талантов" (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Проект "Река талантов" был задуман художественным руководителем Дома музыки, народным артистом России Сергеем Ролдугиным для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру, которые впоследствии будут представлять Россию на международных конкурсах, где предполагается выступить с оркестром.

Проект проводится с 2007 г. и представляет собой сентябрьские мастер-классы у именитых российских педагогов в Санкт-Петербурге и выступления с оркестром в филармониях Поволжья в октябре и ноябре. На мастер-классах и выступлениях участники работают над программой своего конкурсного выступления с оркестром.

За годы проведения "Реки талантов" его участниками стали более 500 молодых музыкантов. На проекте представлены фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, гобой, кларнет, саксофон, валторна, труба и ударные инструменты. После конкурсного отбора выступления молодых талантов с филармоническими оркестрами Приволжья проходят в Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде, Астрахани и Ярославле.

В программе концерта:

  • I отделение — Россини (1792-1868). Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор. Солист — лауреат международных конкурсов Илья Кулешов (фагот); Лист (1811-1886) Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ля мажор. Солистка — лауреат международных конкурсов Виктория Баскакова (фортепиано).
  • II отделение — Шостакович (1906-1975) Концерт № 1 для скрипки с оркестром ля минор ор.77. Солист — лауреат международных конкурсов Андрей Забавников (скрипка); академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

Концерт ведет Ирина Цыганова.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

Молодцы! Успехов коллективу!

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