Концерт лауреатов 12-го сезона проекта "Река талантов" пройдет в Самарской филармонии

В концертном зале Самарской филармонии 25 октября в 18:30 в рамках фестиваля искусств "Самарская осень-2018" состоится концерт лауреатов 12-го сезона всероссийского проекта "Река талантов" (6+), сообщила пресс-служба областного министерства культуры.

Проект "Река талантов" был задуман художественным руководителем Дома музыки, народным артистом России Сергеем Ролдугиным для студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, начинающих свою профессиональную сольную карьеру, которые впоследствии будут представлять Россию на международных конкурсах, где предполагается выступить с оркестром.

Проект проводится с 2007 г. и представляет собой сентябрьские мастер-классы у именитых российских педагогов в Санкт-Петербурге и выступления с оркестром в филармониях Поволжья в октябре и ноябре. На мастер-классах и выступлениях участники работают над программой своего конкурсного выступления с оркестром.

За годы проведения "Реки талантов" его участниками стали более 500 молодых музыкантов. На проекте представлены фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, гобой, кларнет, саксофон, валторна, труба и ударные инструменты. После конкурсного отбора выступления молодых талантов с филармоническими оркестрами Приволжья проходят в Самаре, Казани, Тольятти, Нижнем Новгороде, Астрахани и Ярославле.

В программе концерта:

I отделение — Россини (1792-1868). Концерт для фагота с оркестром си-бемоль мажор. Солист — лауреат международных конкурсов Илья Кулешов (фагот); Лист (1811-1886) Концерт № 2 для фортепиано с оркестром ля мажор. Солистка — лауреат международных конкурсов Виктория Баскакова (фортепиано).

II отделение — Шостакович (1906-1975) Концерт № 1 для скрипки с оркестром ля минор ор.77. Солист — лауреат международных конкурсов Андрей Забавников (скрипка); академический симфонический оркестр Самарской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

Концерт ведет Ирина Цыганова.