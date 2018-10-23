Прокуратура обязала МФЦ выдавать больше пяти талонов на услугу

Прокуратура Октябрьского района Самары провела проверку соблюдения МАУ Самары "МФЦ" законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе субъектам предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате было установлено, что регламент организации деятельности МФЦ ограничивает права заявителей.

Документ запрещал получать однократно более пяти талонов электронной очереди на одну услугу. При наличии запроса от заявителя на получение более пяти талонов по одной услуге ему предлагалось на выбор пропустить следующих за ним по очереди заявителей, то есть встать в конец очереди, после чего получить еще пять талонов и так далее до достижения необходимого количества или обратиться в центр с наименьшей загруженностью.

Сотрудники надзорного органа посчитали, что регламент МФЦ противоречил одному из основных принципов предоставления государственных и муниципальных услуг — принципу доступности.

По итогам проверки на этот документ прокуратура района принесла протест, который рассмотрен и удовлетворен. Спорные положения исключены из регламента.