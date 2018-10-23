"Живые Истории": студенты Самарского университета рассказывают о волонтерах

В сентябре студенты Самарского университета Ксения Якурнова и Кирилл Гуров запустили мультимедийный проект "Живые Истории". Героями материалов стали волонтеры Самары, помогающие в городских больницах, хосписах, домах престарелых.
Главная цель проекта — показать Самару как город живых людей, которые умеют чувствовать, сострадать, любить и бескорыстно помогать.
"Существует мнение, что Самара — депрессивный провинциальный город, в котором мало настоящей и яркой жизни, — рассказывает Ксения Якурнова. — Мы запустили мультимедийный цикл живых историй, чтобы показать Самару с другой стороны. Это город людей, которые сами выбирают жизненный путь, понимают ответственность за свои поступки. Это город людей, которые заботятся о других".
В группе проекта ВКонтакте уже опубликовано восемь материалов. Следить за обновлениями можно по ссылке: https://vk.com/livingstories63.
Последние комментарии
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!
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