"Живые Истории": студенты Самарского университета рассказывают о волонтерах

В сентябре студенты Самарского университета Ксения Якурнова и Кирилл Гуров запустили мультимедийный проект "Живые Истории". Героями материалов стали волонтеры Самары, помогающие в городских больницах, хосписах, домах престарелых.

Главная цель проекта — показать Самару как город живых людей, которые умеют чувствовать, сострадать, любить и бескорыстно помогать.

"Существует мнение, что Самара — депрессивный провинциальный город, в котором мало настоящей и яркой жизни, — рассказывает Ксения Якурнова. — Мы запустили мультимедийный цикл живых историй, чтобы показать Самару с другой стороны. Это город людей, которые сами выбирают жизненный путь, понимают ответственность за свои поступки. Это город людей, которые заботятся о других".

В группе проекта ВКонтакте уже опубликовано восемь материалов. Следить за обновлениями можно по ссылке: https://vk.com/livingstories63.