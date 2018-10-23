В Самаре отметят День народного единства

В пресс-центре Издательского дома "Комсомольская правда-Самара", 23 октября, при поддержке правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная проведению общественной акции "Мы — едины" в рамках празднования Дня народного единства.

Участники конференции подвели промежуточные итоги конкурса на разработку символа Дня Единства в губернии, стартовавшего по инициативе ИД "Комсомольская правда-Самара" 15 октября. Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области с целью популяризации и привлечения внимания к празднику День народного единства, патриотического воспитания молодежи, создания местного символа Единства и дружбы народов, населяющих Самарскую область. Подведение итогов и опубликование результатов конкурса — не позднее 2 ноября 2018 года на сайте www.kp.ru. Победитель и призеры конкурса, работы которых станут вторыми и третьими в рейтинге участников по количеству голосов, получат соответственно главный приз — IPAD и поощрительные призы — графические планшеты в день праздника, 4 ноября.

Организаторы рассказали о проведении 4 ноября 2018 года в городе Самаре на 2-й очереди набережной реки Волги общественной акции "Мы — едины", приуроченной к государственному празднику Дню народного единства. Этот праздник занимает особое место в праздничном календаре современной России, олицетворяя подвиг наших предков, сумевших сплотиться во имя свободы и независимости Родины.

В этом году центральным событием мероприятия станет флэшмоб "Самарская миля" — это массовый забег, объединяющий всех присутствующих жителей и гостей нашего города. Дистанция забега равна 1586 метров, что ознаменовывает дату основания столицы нашей губернии. По итогам забега, на финише, все участники получат памятный значок "Чемпионат мира по футболу Самара — 2018". Старт забега состоится в 11:20 по набережной р.Волги до Полевого спуска, финиш — Волжский проспект ЦСК ВВС.

Яркий танцевальный флешмоб #ЯТАНЦУЮПОСАМАРЕ (11:45 на склоне площади Славы) объединит более 500 лучших танцоров области из числа молодежных объединений и студенческих коллективов, к которым может присоединиться каждый желающий.

В 10:00 начнут работу тематические и интерактивные выставки, конкурсные площадки. На гастрономической выставке-ярмарке "Самарский дом" пройдет дегустация блюд народов Самарской области, где можно будет приобрести продукцию местных производителей.

Интерактивная выставка "Мы — едины" раскроет многонациональную палитру самарской земли. Здесь можно будет сфотографироваться в национальных головных уборах, почувствовать себя гражданами великой страны; принять участие в мастер-классе по составлению родословной своей семьи.

Внимание гостей акции привлечет выставка коллекции ретро-мотоциклов — это 20 единиц уникальных мотоциклов периодов 1926–1947 годов. На выставке будут представлены мотоциклы войны и мира золотого века мотостроения, пик которого пришёлся на 30–40-е годы прошлого века.

Самарцы смогут принять участие в создании арт-инсталляции "Историческая реконструкция события 1612 года". Коллектив молодых художников граффити поможет любому желающему принять участие в создании большого граффити-полотна на заявленную тему.

Ведущие самарские образовательные организации представят свои инновационно-творческие достижения (3D принтер, аппараты для океанологических исследований, система управления режимом изолированной энергосистемы и др.).

Всем желающим будут предложены посещение выставки образцов вооружения, электронный тир, переносная выставка-экспозиция артефактов ВОВ и полевая кухня.

В творческой зоне "Просторы Самарской области" посетители увидят экспозицию элементов быта, костюмы народов Урала — Поволжья, сопровождающуюся рассказом экскурсовода об особенностях культуры народов. Совместно с художниками можно будет попробовать свои силы в письме пейзажей родного края, на мастер-классе по аквагриму можно научиться его делать самим.

Детский спортивный городок с веселыми стартами, мини-гольфом, боулингом, выполнением комплекса ГТО, перетягиванием каната, а так же интерактивная программа "Профессия логопед: как научить говорить" и занимательная артикуляционная гимнастика в стихах с аниматорами будет очень интересна для самых маленьких гостей и их родителей.

На площадке городского центра занятости все заинтересованные в трудоустройстве смогут задать специалистам интересующие вопросы.

В 11:00 состоится праздничный митинг, с приветственными словами к участникам акции обратятся руководители региона и почетные гости.

С 11:20 для жителей и гостей города начнется концертная программа "Россия объединяет" с участием творческих, спортивных коллективов и солистов г. о.Самара, национальных ансамблей песни и танца Самарской области. Специальный гость программы мероприятия — российская певица Юлианна Караулова.

Кроме того, ко Дню народного единства — 2018 жители Самары и Самарской области могут принять участие и создать символ народного единства в конкурсе, объявленном "Комсомольской правдой — Самара". Лучший вариант до 2 ноября голосованием выберут читатели сайта, победителей наградят во время праздника на набережной, а символ можно будет увидеть на всех площадках.

"На конкурс уже поступило около 20 работ, основная идея, которой пока придерживаются наши участники, это объединяющее всех сердце и ладошки, которые символизируют дружбу", — рассказали в редакции "КП-Самара".

Напоминаем, что прислать работу можно до 2 ноября на почту kpsamara@phkp.ru, призы — графические планшеты и планшетный компьютер — будут вручены во время торжеств.