ХК "Лада" подписал двусторонний контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко

Хоккейный клуб "Лада" подписал двусторонний контракт до конца сезона с Вячеславом Андрющенко. Нападающий заявлен через ХК "Чебоксары" и будет выступать за тольяттинский клуб.

Также по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Михаилом Железновым. Защитник Иван Ковалев в рамках договора о сотрудничества с "Локомотивом" возвращается в Ярославль, сообщает официальный сайт клуба.