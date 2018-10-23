ХК "Лада" подписал двусторонний контракт с нападающим Вячеславом Андрющенко

Хоккейный клуб "Лада" подписал двусторонний контракт до конца сезона с Вячеславом Андрющенко. Нападающий заявлен через ХК "Чебоксары" и будет выступать за тольяттинский клуб.
Также по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с нападающим Михаилом Железновым.
Защитник Иван Ковалев в рамках договора о сотрудничества с "Локомотивом" возвращается в Ярославль, сообщает официальный сайт клуба.
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Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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