Дмитрий Азаров: "Единение вокруг кандидатуры спикера создает предпосылки для эффективной работы губдумы"

Во вторник, 23 октября, в эфире телеканала "Россия 24. Самара" губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал избрание председателем губернской думы Геннадия Котельникова.
"Хочу поздравить Геннадия Петровича Котельникова с тем доверием, которое ему оказали депутаты думы. Решение было единогласным, все присутствовавшие депутаты независимо от принадлежности к политическим партиям поддержали его кандидатуру, - подчеркнул глава региона. - Ничего удивительного для меня нет. Он обладает колоссальным авторитетом в регионе и далеко за его пределами".
Дмитрий Азаров отметил, что, работая депутатом, Геннадий Котельников всегда демонстрировал отзывчивость к проблемам людей, проявлял свои лучшие человеческие качества.
"Это доверие, определенное единение создает предпосылки для того, что дума будет работать эффективно и в интересах людей. В губдуме представлены все парламентские партии, и это очень хорошо. Важно, что депутаты чувствуют принадлежность к одной партии - партии жителей Самарской области. И по самым сложным вопросам удается находить эффективные компромиссные решения", - заключил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!