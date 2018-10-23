Дмитрий Азаров: "Единение вокруг кандидатуры спикера создает предпосылки для эффективной работы губдумы"

Во вторник, 23 октября, в эфире телеканала "Россия 24. Самара" губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал избрание председателем губернской думы Геннадия Котельникова.

"Хочу поздравить Геннадия Петровича Котельникова с тем доверием, которое ему оказали депутаты думы. Решение было единогласным, все присутствовавшие депутаты независимо от принадлежности к политическим партиям поддержали его кандидатуру, - подчеркнул глава региона. - Ничего удивительного для меня нет. Он обладает колоссальным авторитетом в регионе и далеко за его пределами".

Геннадий Котельников избран председателем губернской думы Во вторник, 23 октября, состоялось очередное пленарное заседание Самарской губернской думы. В работе областного парламента принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров отметил, что, работая депутатом, Геннадий Котельников всегда демонстрировал отзывчивость к проблемам людей, проявлял свои лучшие человеческие качества.

"Это доверие, определенное единение создает предпосылки для того, что дума будет работать эффективно и в интересах людей. В губдуме представлены все парламентские партии, и это очень хорошо. Важно, что депутаты чувствуют принадлежность к одной партии - партии жителей Самарской области. И по самым сложным вопросам удается находить эффективные компромиссные решения", - заключил Дмитрий Азаров.