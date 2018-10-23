Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары

Во вторник, 23 октября, в 19:00 на телеканале "Россия 24" в прямом эфире в рамках проекта "Главная тема" на вопросы жителей региона отвечал губернатор Дмитрий Азаров. В эфир поступило много звонков от жителей Самары, которые жаловались на отсутствие отопления в их квартирах.

Большинство домов без отопления находятся в историческом квартале города. Отсутствие тепла связано с авариями на коммуникационных сетях. В ближайшее время отопление вернут в дома самарцев. Проблема в этой части города носит комплексный характер.

"В Самарском районе города - ветхий жилой фонд и коммуникации. Многое там уже удалось сделать, в том числе переложить тепловые сети и сети водоснабжения. Но в исторической части города эта проблема остается. Именно поэтому я обращался к президенту страны с нашим проектом по реновации исторической части города", - сообщил Дмитрий Азаров в эфире "России 24".

По словам главы региона, концептуально проект уже был поддержан министерством финансов и министерством культуры РФ. Самарская область рассчитывает на выделение средств нового банка развития БРИКС для реновации исторической части города.

"Мы готовы взять на себя повышенные обязательства, даже статус исторического поселения для Самары, чтобы не нарушать историческую застройку, - сказал Дмитрий Азаров. - Введем все регламенты и ограничения, чтобы финансовые механизмы заработали. Готовы стать пилотным регионом по их освоению. Такого предложения не один регион еще не выработал".

Президент РФ поручил проработать этот вопрос. Губернатор также подчеркнул, что самое дорогое в историческом центре Самары - это реставрация зданий и инженерных коммуникаций.

"На это в первую очередь надо обращать внимание, - сказал глава региона. - Мы многое сделали по наведению порядка в городе в преддверии чемпионата мира по футболу. Ни в коем случае не можем эту работу бросать, не можем допустить деградации наших исторических кварталов. Наоборот, не только туристические маршруты, а весь исторический центр нужно приводить в порядок".