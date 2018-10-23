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Губернатор Власть и политика

Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 октября, в 19:00 на телеканале "Россия 24" в прямом эфире в рамках проекта "Главная тема" на вопросы жителей региона отвечал губернатор Дмитрий Азаров. В эфир поступило много звонков от жителей Самары, которые жаловались на отсутствие отопления в их квартирах.

Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары Губернатор рассказал о реновации исторического центра Самары
Фото: Андрей Савельев

Большинство домов без отопления находятся в историческом квартале города. Отсутствие тепла связано с авариями на коммуникационных сетях. В ближайшее время отопление вернут в дома самарцев. Проблема в этой части города носит комплексный характер.

"В Самарском районе города - ветхий жилой фонд и коммуникации. Многое там уже удалось сделать, в том числе переложить тепловые сети и сети водоснабжения. Но в исторической части города эта проблема остается. Именно поэтому я обращался к президенту страны с нашим проектом по реновации исторической части города", - сообщил Дмитрий Азаров в эфире "России 24".

По словам главы региона, концептуально проект уже был поддержан министерством финансов и министерством культуры РФ. Самарская область рассчитывает на выделение средств нового банка развития БРИКС для реновации исторической части города.

"Мы готовы взять на себя повышенные обязательства, даже статус исторического поселения для Самары, чтобы не нарушать историческую застройку, - сказал Дмитрий Азаров. - Введем все регламенты и ограничения, чтобы финансовые механизмы заработали. Готовы стать пилотным регионом по их освоению. Такого предложения не один регион еще не выработал".

Президент РФ поручил проработать этот вопрос. Губернатор также подчеркнул, что самое дорогое в историческом центре Самары - это реставрация зданий и инженерных коммуникаций.

"На это в первую очередь надо обращать внимание, - сказал глава региона. - Мы многое сделали по наведению порядка в городе в преддверии чемпионата мира по футболу. Ни в коем случае не можем эту работу бросать, не можем допустить деградации наших исторических кварталов. Наоборот, не только туристические маршруты, а весь исторический центр нужно приводить в порядок".

Гид потребителя

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Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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