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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" губернатор Дмитрий Азаров рассказал о том, как ведется работа над бюджетом региона на следующий год. В частности, подробно глава региона остановился на участии Самарской области в федеральных национальных проектах. Руководитель области лично занимается вопросами включения региона во всех программах, и заявки губернии во многом нашли поддержку в федеральных министерствах.

Дмитрий Азаров: "Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне" Дмитрий Азаров: "Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне"
Фото: Андрей Савельев

Положительная реакция правительства страны объясняется той подготовительной работой, которая ведется на протяжении всего года. "В первом полугодии Самарскую область посетили президент страны, заместители председателя правительства, министры. Во время всех этих визитов велась подготовительная работа, мы заручились поддержкой наших проектов. Эта работа, которая велась с первого моего дня в должности исполняющего обязанности губернатора, начала приносить свои плоды", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что указом президента страны Владимира Путина определены 12 новых федеральных проектов. "На эти цели из бюджета страны выделяется 5,6 трлн рублей. В режиме видеоконференций региональное правительство вместе с федеральными ведомствами прорабатывали возможности участия в новых программах Самарской области, вносили свои предложения. Два нацпроекта формировались у нас в губернии на межрегиональном форуме с участием гостей из 65 регионов и министра экономического развития РФ Максима Орешкина", — сообщил руководитель области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в национальных проектах закладывает основы развития Самарской области на ближайшие шесть лет (срок реализации нацпроектов с 2018 по 2024 годы).

В качестве примера эффективной работы с министерствами Дмитрий Азаров привел федеральный минздрав. По словам губернатора, ведомство — один из лидеров в правительстве РФ по формированию паспортов нацпроектов. "Вся проектно-сметная документация по участию Самарской области в нацпроекте "Здоровье" была поддержана Минздравом РФ", — подчеркнул глава региона.

Напомним, нацпроект включает в себя восемь направлений, которые охватывают практически все сферы отрасли — от развития первичной медико-санитарной помощи до профильного образования. Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для этого в субъектах России будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Особое внимание будет уделено детскому здоровью — в рамках федеральной программы планируется строительство и ремонт детских больниц и поликлиник. Все указанные цели отражены в майском указе президента Владимира Путина.

"Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне", — резюмировал Дмитрий Азаров.

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Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

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Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

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задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

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