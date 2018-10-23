Во время прямого эфира на телеканале "Россия 24. Самара" губернатор Дмитрий Азаров рассказал о том, как ведется работа над бюджетом региона на следующий год. В частности, подробно глава региона остановился на участии Самарской области в федеральных национальных проектах. Руководитель области лично занимается вопросами включения региона во всех программах, и заявки губернии во многом нашли поддержку в федеральных министерствах.

Дмитрий Азаров: "Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне"

Положительная реакция правительства страны объясняется той подготовительной работой, которая ведется на протяжении всего года. "В первом полугодии Самарскую область посетили президент страны, заместители председателя правительства, министры. Во время всех этих визитов велась подготовительная работа, мы заручились поддержкой наших проектов. Эта работа, которая велась с первого моего дня в должности исполняющего обязанности губернатора, начала приносить свои плоды", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор напомнил, что указом президента страны Владимира Путина определены 12 новых федеральных проектов. "На эти цели из бюджета страны выделяется 5,6 трлн рублей. В режиме видеоконференций региональное правительство вместе с федеральными ведомствами прорабатывали возможности участия в новых программах Самарской области, вносили свои предложения. Два нацпроекта формировались у нас в губернии на межрегиональном форуме с участием гостей из 65 регионов и министра экономического развития РФ Максима Орешкина", — сообщил руководитель области.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что участие в национальных проектах закладывает основы развития Самарской области на ближайшие шесть лет (срок реализации нацпроектов с 2018 по 2024 годы).

В качестве примера эффективной работы с министерствами Дмитрий Азаров привел федеральный минздрав. По словам губернатора, ведомство — один из лидеров в правительстве РФ по формированию паспортов нацпроектов. "Вся проектно-сметная документация по участию Самарской области в нацпроекте "Здоровье" была поддержана Минздравом РФ", — подчеркнул глава региона.

Напомним, нацпроект включает в себя восемь направлений, которые охватывают практически все сферы отрасли — от развития первичной медико-санитарной помощи до профильного образования. Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для этого в субъектах России будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Особое внимание будет уделено детскому здоровью — в рамках федеральной программы планируется строительство и ремонт детских больниц и поликлиник. Все указанные цели отражены в майском указе президента Владимира Путина.

"Мы приложили все усилия, чтобы Самарская область получила максимальную поддержку на федеральном уровне", — резюмировал Дмитрий Азаров.