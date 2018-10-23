Дмитрий Азаров: "Я возлагаю большие надежды на участников конкурса "Лидеры России"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". О своем отношении к конкурсу в ходе прямого эфира телеканала "Россия 24. Самара" рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Кстати, глава региона в этом году стал наставником конкурса.
"Лидеры России - это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды", - заявил губернатор. Он отметил высокую активность жителей Самарской области, так как регион входит в число лидеров по количеству поданных заявок для участия в конкурсе.
"Меня эта активность не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их", - сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров напомнил, что в первом конкурсе "Лидеры России" 48 участников из Самарской области дошли до полуфинала, еще шестеро вышли в финал и трое стали победителями федерального конкурса. "Это очень серьезное достижение, но я уверен, что в следующем году мы сможем его превзойти", - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона обратился также ко всем жителям Самарской области: "Если вы чувствуете в себе силы и компетенции, у вас есть желание улучшить свои профессиональные навыки, хотите участвовать в решении тех масштабных задач, которые стоят перед Самарской областью и страной в целом, - обязательно нужно участвовать в этом конкурсе".
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!