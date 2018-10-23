Дмитрий Азаров: "Я возлагаю большие надежды на участников конкурса "Лидеры России"

24 октября завершается регистрация участников всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". О своем отношении к конкурсу в ходе прямого эфира телеканала "Россия 24. Самара" рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Кстати, глава региона в этом году стал наставником конкурса.

"Лидеры России - это замечательный проект, возлагаю на него очень большие надежды", - заявил губернатор. Он отметил высокую активность жителей Самарской области, так как регион входит в число лидеров по количеству поданных заявок для участия в конкурсе.

"Меня эта активность не удивляет. В городах и селах губернии живут энергичные люди, которые умеют ставить перед собой цели и достигать их", - сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, что в первом конкурсе "Лидеры России" 48 участников из Самарской области дошли до полуфинала, еще шестеро вышли в финал и трое стали победителями федерального конкурса. "Это очень серьезное достижение, но я уверен, что в следующем году мы сможем его превзойти", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона обратился также ко всем жителям Самарской области: "Если вы чувствуете в себе силы и компетенции, у вас есть желание улучшить свои профессиональные навыки, хотите участвовать в решении тех масштабных задач, которые стоят перед Самарской областью и страной в целом, - обязательно нужно участвовать в этом конкурсе".