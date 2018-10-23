Гандбольная "Лада" победила "Ставрополье" - 30:21

Во вторник, 23 октября, в своем шестом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Ставрополье" из Ставрополя.

Тольяттинские гандболистки одержали уверенную победу над гостями - 30:21, сообщает официальный сайт клуба.