Гандбольная "Лада" победила "Ставрополье" - 30:21

Во вторник, 23 октября, в своем шестом матче предварительного этапа чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Ставрополье" из Ставрополя.
Тольяттинские гандболистки одержали уверенную победу над гостями - 30:21, сообщает официальный сайт клуба.
"Лада": Лагина (3/9=33%), Уткина (6/12=50%), Михайлюта — 1 (7/16=43%); Какмоля — 1, Дмитриева — 4, Гайдук — 1, Голец — 1, Санникова — 6, Щербак — 2, Носикова — 3, Кирдяшева — 5/2, Барынина — 1 (2 мин.), Амельченко (2 мин.), Новоселова — 2, Гафонова — 2 (2 мин.), Тарасова — 1.