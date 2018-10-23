Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов

Во вторник, 23 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по вопросам завершения объектов долевого строительства. Во встрече традиционно участвовали инициативные группы дольщиков, застройщики, руководство министерства строительства региона, представители правоохранительных органов.

Открывая заседание комиссии, Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов губернской думы за принятие изменений в бюджет Самарской области. За счет экономии бюджетных средств удалось выделить дополнительные деньги на завершение проблемных объектов строительства. 53,2 млн руб. будет выделено юридическим и физическим лицам на возмещение затрат по застройке проблемных объектов, компенсации средств направляемых на строительство инженерной инфраструктуры.\

"Мы стараемся при первой возможности изыскивать средства на решение проблем дольщиков", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Изменения позволят достроить и сдать многоквартирные дома на ул. Советской Армии и на ул. Революционной. Когда эти объекты будут приняты в эксплуатацию, жилье получат еще 322 семьи.

Основной доклад о ходе работы с дольщиками представил министр строительства региона Александр Баландин. Только с 1 января 2018 года удалось удовлетворить в правах 852 дольщика. К концу года задача, поставленная губернатором по решению проблем 1100 дольщиков, будет решена. Всего же за прошедший год с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 г. благодаря системной деятельности главы региона и правительства удалось удовлетворить права почти 1500 обманутых дольщиков. Сегодня в списке проблемных остаются наиболее сложные стройки, и работа над ними продолжается.

В ходе совещания была рассмотрена ситуация на четырех объектах, расположенных в Самаре. Первый из них — в границах улиц Куйбышева, Пионерская, Фрунзе и Комсомольская. В здании 172 квартиры, со 113 дольщиками заключены договоры. На сегодняшний день объект не находится в списке проблемных, однако против застройщика кредиторы инициировали процедуру банкротства, назначен конкурсный управляющий.

Представитель инициативной группы Ирина Яковлева рассказала — дольщики опасаются, что торги, назначенные на 27 ноября 2018 года, не состоятся по причине отсутствия желающих приобрести этот объект, и в результате строительство остановится на неопределенное время.

Между тем у самой Ирины сложная ситуация — ее семья выплачивает ипотеку в размере 30 тыс. руб. в месяц, серьезные средства уходят на лечение больного ребенка. Живут в коммуналке с мамой и бабушкой — инвалидом 1 группы. Какие-либо дополнительные деньги за квартиру семья заплатить просто не в состоянии.

Другая представительница дольщиков Надежда Ревина рассказала, что ее мать заключила договор на приобретение квартиры в этом доме еще в 2005 году. Двое старших детей Надежды уже выросли и давно сами снимают квартиры, младшая пока живет с родителями, учится в вузе.

В результате обсуждения ситуации был выработан план действий по этому проблемному объекту. Глава региона предложил в случае, если первые торги не состоятся, внести стройку в перечень проблемных объектов. Это позволит внести в условия продажи изменения, которые сделают здание более привлекательным для потенциальных инвесторов — они смогут рассчитывать на меры господдержки, в частности, на получение компенсационного участка. После чего будут проведены вторые торги.

"Очень хочется верить, что губернатор будет контролировать ситуацию с нашим домом. Надеемся, что строительство сдвинется с мертвой точки", — рассказала дольщица.

Еще один объект, расположенный в границах улиц Вилоновская, Никитинская, Буянова входит в перечень проблемных с 2011 года. Руководитель ООО "Единство-Строй", прежнего застройщика, осужден за мошенничество по ст. 159, ч.3 УК РФ. У нового застройщика в связи с изменениями, внесенными за годы строительства в Правила застройки и землепользования, возникли проблемы с утверждением старого проекта.

В ходе совещания были даны поручения — застройщику определить с участниками долевого строительства порядок, сроки и условий удовлетворения их прав до 20 ноября 2018 года, провести публичные слушания по отклонению предельных параметров застройки до 1 февраля 2019 года, откорректировать и доработать проектно-сметную документацию до 1 марта 2019 года. Также обозначен ряд других мероприятий по формированию земельного участка, межеванию, прохождению экспертизы.

Права части дольщиков проблемного объекта по пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе к настоящему времени уже удовлетворены. Новый застройщик — ООО "Поско" — предложил оставшимся участникам долевого строительства квартиры на ул. Белорусской, что вызвало разногласия между дольщиками.

Глава региона предложил дольщикам провести общее собрание с участием представителей застройщика, городских властей, министерства строительства, где этот вариант будет поставлен на голосование. Его преимущество в скорости, появится конкретный алгоритм решения задачи. Инициативная группа согласилась с необходимостью такого обсуждения, оно пройдет уже в ближайшую в пятницу, 26 октября.

1-й пусковой комплекс объекта на Московском шоссе, 18 км, построен на 80%. Но на сегодняшний работы на объекте не ведутся. Застройщик ООО "СК на Московском" объясняет это отсутствием средств. Для завершения строительства необходимо более 31 млн руб. на внутренние работы и 29,5 млн руб. на благоустройство территории и подведение наружных сетей. Министерство строительства совместно с инициативной группой предложило начать процедуру банкротство компании-застройщика.

Глава региона настойчиво порекомендовал представителям застройщика изыскать необходимые средства, чтобы избежать банкротства предприятия. Одновременно, до 25 ноября 2018 года, с участием правоохранительных органов будет проведена проверка на объекте. В случае, если факт остановки работ подтвердится, до 25 декабря будет оформлено решение минстроя о включении объекта в реестр проблемных.

Завершая совещание, глава региона поручил региональному минстрою: "Еженедельно вы должны знать, что сделал застройщик, другие участники процесса. Разрабатываете план-график и каждую неделю проверяете проблемные объекты. Если случаются отклонения, если муниципалитет что-то задерживает, докладываете информацию мне, в прокуратуру. Мы совместными усилиями будем делать все, чтобы таких отклонений не было".