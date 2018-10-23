ХК ЦСК ВВС одержал в овертайме победу над пензенским "Дизелем" - 2:1

Во вторник, 23 октября, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС принимал на своем льду пензенский "Дизель".

Гости открыли счет только под занавес второго периода, но за четыре минуты до конца основного времени Тимур Булатов сравнял счет - 1:1.

В овертайме победу "летчикам" принесла шайба Рафаэля Бикмуллина, сообщает официальный сайт лиги.