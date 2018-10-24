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Дорожное строительство Транспорт и связь

Перекресток улиц Ново-Садовой и Советской Армии планируют реконструировать на федеральные средства

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Реконструкция развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре может пройти на федеральные средства.

Как сообщает региональный минтранс в Twitter, сейчас в ведомстве ждут когда Федеральное дорожное агентство доработает паспорт Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

"После доведения лимитов будет завершена разработка региональной программы, а также определены сроки реализации строительства развязки", — указывается в сообщении.

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