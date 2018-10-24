В Кошкинском районе погиб мотоциклист

Во вторник, 23 октября, в Кошкинском районе произошло ДТП с участием 41-летнего мужчины. Он не имел водительских прав и ехал на незарегистрированном мотоцикле "Иж Юпитер".

В 21:00 мужчина ехал с 15-летним пассажиром по трассе Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Белый Ключ в направлении с. Шпановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 6 и 7 км трассы он не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору газопровода.

Мотоциклист погиб. Его юного пассажира с травмами доставили на "скорой" в больницу.

По факту ДТП ведется проверка. В областной полиции отмечают, что водитель и пассажир, кроме прочего, ехали без шлемов.