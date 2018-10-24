В Кошкинском районе погиб мотоциклист

Во вторник, 23 октября, в Кошкинском районе произошло ДТП с участием 41-летнего мужчины. Он не имел водительских прав и ехал на незарегистрированном мотоцикле "Иж Юпитер".
В 21:00 мужчина ехал с 15-летним пассажиром по трассе Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки — Белый Ключ в направлении с. Шпановка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, между 6 и 7 км трассы он не справился с управлением, съехал в левый кювет и врезался в опору газопровода.
Мотоциклист погиб. Его юного пассажира с травмами доставили на "скорой" в больницу.
По факту ДТП ведется проверка. В областной полиции отмечают, что водитель и пассажир, кроме прочего, ехали без шлемов.
Последние комментарии
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.