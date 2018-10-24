Водитель легковушки сбил лошадь на трассе в Большеглушицком районе

Во вторник, 23 октября, в Большеглушицком районе в ДТП попал 42-летний водитель ВАЗ-21099. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:30 31 км дороги Самара — Большая Черниговка — Южный автомобилист, ехавший в направлении пос. Южный, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и сбил лошадь.

Выжило ли животное, не известно. Водитель обратился за помощью в больницу.

По факту случившегося ведется проверка.