В Самаре открылась ежегодная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

ПАО "ЛУКОЙЛ" на выставке представил РИТЭК, входящий в Группу компаний, который продемонстрировал новые инновационные технологии для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

Выставочный стенд АО "РИТЭК" посетил министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов.

В этом году РИТЭК представил инновационные технологии добычи высоковязкой нефти, технологии повышения нефтеотдачи путем применения водогазового воздействия, эффективного освоения трудноизвлекаемых запасов тепловыми методами, которые компания успешно применяет в различных регионах своей деятельности, в том числе и на месторождениях Самарской области. Среди них также технология закачки углекислого газа, позволяющая повысить эффективность добычи высоковязкой нефти, это внутрискважинные нагреватели, перспективная технология пароциклического воздействия с мобильной парогенерирующей установкой (МПГУ), технология применения наземного высокоточного магнитного мониторинга движения фронта внутрипластового горения, а также технология циклической закачки углекислого газа (Huff & Puff), которую РИТЭК применил первым среди других российских нефтяных компаний на Марьинском месторождении (север Самарской области) для добычи высоковязкой нефти (795 мПа∙с в пластовых условиях).

Разработки РИТЭК вызвали интерес посетителей выставки и работников нефтегазовой отрасли.