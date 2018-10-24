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Россельхозбанк намерен сохранить долю на рынке кредитования сезонных работ на уровне 80%

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк намерен сохранить лидирующие позиции на банковском рынке в финансировании сезонных работ и долгосрочных инвестиционных проектов, а также льготном кредитовании АПК. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин на аграрном форуме России.

За 9 месяцев 2018 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных сельскохозяйственных работ кредиты на сумму более 238 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель 2017 года.

"Для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль требуются длительные гарантированные инструменты поддержки со стороны государства. Сегодня определен объем финансирования АПК на ближайшие три года, что не позволяет банкам учитывать государственные субсидии при оценке долгосрочных кредитных проектов. Необходимо далее развивать этот инструмент, поскольку субсидирование процентной ставки, и в частности, механизм льготного кредитования хорошо зарекомендовал себя и востребован у аграриев. Всего с момента запуска программы РСХБ предоставил предприятиям АПК порядка 244 млрд рублей", — отметил на пленарной сессии первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин.

РСХБ обладает наибольшими компетенциями в сфере кредитования АПК, поддерживает сельхозтоваропроизводителей на всех этапах производства, переработки и реализации продукции.

Банк предоставляет клиентам доступную и понятную единую "карту" мер господдержки. Опыт деятельности РСХБ на рынке финансирования АПК позволяет проводить глубокую экспертизу проектов, правильно их структурировать, формировать эффективную бизнес-модель независимо от масштаба бизнеса и выбранной отрасли.

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