Художественный музей получил в дар от семьи Олега Дьяченко коллекцию уникальных картин

До 5 ноября в Художественном музее работает выставка "Краски жизни". На ней представлены полотна, которые в течение всей своей жизни собирал политик и бизнесмен Олег Дьяченко. После смерти коллекционера его семья передала в дар музею около 40 работ. По словам директора музея Аллы Шахматовой, это уникальная коллекция с настоящими звездами искусства. Вход на эту выставку было решено сделать бесплатным.

Открытие выставки "Краски жизни" прошло достаточно тихо. Кроме журналистов, присутствовали официальные лица и близкие Олега Дьяченко.

Со дня смерти бизнесмена прошло почти два года, но в городе о нем помнят, и эта выставка стала еще одним хорошим воспоминанием.

"Все эти картины — дар от Олега Брониславовича Дьяченко, — рассказала жена бизнесмена Ирина Дьяченко. — Наверное, кто-то сверху мне подсказал, что я должна подарить их музею именно сейчас. Хотелось особенно подчеркнуть, что мой муж собирал в основном самарских художников, чем очень им помогал. Потому что не все они имели возможность купить себе краски и холсты. Порой он покупал картины, чтобы просто помочь и поддержать их, что меня искренне поражало".

На выставке можно увидеть работы пейзажиста Алексея Попова, фантастические образы Виктора Новокрещенова, красочные картины Александра Уханова. Помимо самарских мастеров, здесь произведения Николая Вдовкина, Николая Блохина, Павла Блуднова, Вячеслава Варнашова. Директор музея Алла Шахматова подчеркнула, что им не просто передали в дар картины, а позволили выбрать из всего собрания коллекционера. По ее словам, это один из самых масштабных актов дарения музею в последние годы.

"Олег Брониславович был коллекционером, который собирал работы в первую очередь местных художников, — рассказывает Алла Шахматова. — Для него покупка картины была помощью, поддержкой мастеру. Я думаю, что у нас открылось собрание великого мецената, большого человека, щедрого друга художников".

На открытие выставки приехал и друг Олега Дьяченко, бизнесмен и музыкант Владимир Аветисян.

"С Олегом я сидел за одной партой в строительном институте, потом всегда шел с ним рука об руку, — рассказал Владимир Аветисян. — И еще раз прикоснуться к его имени и памяти для меня очень важно. Так случилось, что скоро исполнится два года с момента его безвременной кончины. Но эта выставка состоялась не поэтому. Я всегда знал, что Олег собирал картины. И, к сожалению, так сложилось, что при жизни я их не видел. Но он всегда говорил, что у него есть цель собрать коллекцию и передать ее в дар городскому музею. И сегодня это событие состоялось, но без его участия. Но это все наследие — то, что делает душу вечной".

История Художественного музея тесно связана с традицией дарения. Ему активно помогали меценаты Константин Головкин, Павел и Петр Шихобаловы, Альфред фон Вакано. В двадцатом веке музей пополнился экспонатами от семей Александра Васильева, Вячеслава Пурыгина и Михаила Митряшкина. Не так давно музей получил в дар несколько работ и от Владимира Аветисяна. За последнее время собрание картин из коллекции Олега Дьяченко стало самым большим подарком для музея.



Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов:

— История Областного художественного музея начиналась с даров купцов Головкина и Шихобаловых. Традиция делать дары музею жива и поныне. К сожалению, это происходит не слишком часто, но тем и ценнее дар, который мы получили от Олега Брониславовича Дьяченко. Он планировал подарить что-то из своей коллекции Художественному музею, чтобы это было в постоянном доступе, чтобы наши гости могли видеть эти картины. Хочется еще раз поблагодарить семью Олега Брониславовича за этот дар.