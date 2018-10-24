В больнице скончалась женщина, попавшая под автобус в Кошкинском районе

Во вторник, 23 октября, в с. Орловка Кошкинского района участником ДТП с трагическими последствиями стал 52-летний водитель автобуса ПАЗ-32053.

В 9:13 он ехал задним ходом от дома № 33 по ул. Октябрьской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, мужчина не убедился в безопасности маневра и сбил 77-летнюю женщину, которая находилась на проезжей части, но не собиралась ее переходить.

Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.