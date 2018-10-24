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Экономика и бизнес

Регоператором ТКО в Самарской области выбрали "ЭкоСтройРесурс"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Победителем конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) признано ООО "ЭкоСтройРесурс", сообщается на сайте госторгов. Именно этой компании прочили победу источники Волга Ньюс еще до подведения итогов конкурса.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, торги по поиску регионального оператора по обращению с ТКО были объявлены в августе, но впоследствии были приостановлены. В сентябре их возобновили, назначив вскрытие конвертов на 10 октября, а подписание протокола оценки и сопоставления заявок — на 24 октября 2018 года.

Компании — победителю торгов будет присвоен статус регоператора по обращению с ТКО в Самарской области на девять лет. Свою деятельность он должен будет начать не позднее 1 января 2019 года.

В задачи регоператора войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

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Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) хотят стать три компании - они подали заявки на участие в соответствующем конкурсе. Об этом Волга Ньюс рассказал член конкурсной комиссии, депутат губернской думы Александр Степанов, не сообщив названия компаний - участниц торгов.

Тарифы, а также список действующих и планируемых к созданию объектов по складированию и переработке мусора прописан в конкурсной документации.

В торгах участвовали три компании: ООО "Волжский камень", "ЭкоСтройРесурс" ("ЭСР") и "ЭкоРесурсПоволжье" (ЭРП). В итоге до участия в конкурсе были допущены лишь два последних претендента.

"ЭкоСтройРесурс" заявил "максимальную приведенную стоимость услуги в  54,47 млрд руб., "ЭкоРесурсПоволжье" — в 54,58 млрд рублей. Однако решающим для победы в конкурсе оказалась не столько стоимость, сколько критерий владения объектам по обращению с ТКО — в заявке "ЭСР" их было указано 5, против 3 у "ЭРП".

Как ранее сообщал источник Волга Ньюс, бенефициаром ООО "ЭкоСтройРесурс" является Константин Ряднов. Сам он заявил корреспонденту портала, что эту компанию продал и больше отношения к ней не имеет.

По информации собеседника издания, за "ЭкоСтройРесурсом" также стоят ГК "Ростех" и известный в Самаре бизнесмен Александр Милеев.

По данным ИАС Seldon Basis, в Самарской области зарегистрировано два общества под названием "ЭкоСтройРесурс". Директором одного из них является Виктор Лобанов. С 2009 по 2016 гг. он возглавлял ГУП "Экология", руководителем которого сейчас является Константин Ряднов. Собственники указанного ООО "ЭкоСтройРесурс" — Василиос Зиакас (33,33%) и ООО "Капитал Актив" (66,67%). Последнее принадлежит Татьяне Звягиной и Сергею Елисееву. Последний также является собственником второго зарегистрированного в Самарской области "ЭкоСтройРесурса" (АО).

Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех".

При этом в числе владельцев ООО "ЭкоСтройРесурс" прежде фигурировали Галина, Константин и Артем Рядновы, а также Андрей Пашков — человек, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственник ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева.

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