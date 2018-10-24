Регоператором ТКО в Самарской области выбрали "ЭкоСтройРесурс"

Победителем конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) признано ООО "ЭкоСтройРесурс", сообщается на сайте госторгов. Именно этой компании прочили победу источники Волга Ньюс еще до подведения итогов конкурса.

Напомним, торги по поиску регионального оператора по обращению с ТКО были объявлены в августе, но впоследствии были приостановлены. В сентябре их возобновили, назначив вскрытие конвертов на 10 октября, а подписание протокола оценки и сопоставления заявок — на 24 октября 2018 года.

Компании — победителю торгов будет присвоен статус регоператора по обращению с ТКО в Самарской области на девять лет. Свою деятельность он должен будет начать не позднее 1 января 2019 года.

В задачи регоператора войдет заключение договоров с операторами по обращению с ТКО, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию и захоронению мусора по тарифам, установленным для них.

В регоператоры ТКО прочат компанию Ростеха и Александра Милеева Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) хотят стать три компании - они подали заявки на участие в соответствующем конкурсе. Об этом Волга Ньюс рассказал член конкурсной комиссии, депутат губернской думы Александр Степанов, не сообщив названия компаний - участниц торгов.

Тарифы, а также список действующих и планируемых к созданию объектов по складированию и переработке мусора прописан в конкурсной документации.

В торгах участвовали три компании: ООО "Волжский камень", "ЭкоСтройРесурс" ("ЭСР") и "ЭкоРесурсПоволжье" (ЭРП). В итоге до участия в конкурсе были допущены лишь два последних претендента.

"ЭкоСтройРесурс" заявил "максимальную приведенную стоимость услуги в 54,47 млрд руб., "ЭкоРесурсПоволжье" — в 54,58 млрд рублей. Однако решающим для победы в конкурсе оказалась не столько стоимость, сколько критерий владения объектам по обращению с ТКО — в заявке "ЭСР" их было указано 5, против 3 у "ЭРП".

Как ранее сообщал источник Волга Ньюс, бенефициаром ООО "ЭкоСтройРесурс" является Константин Ряднов. Сам он заявил корреспонденту портала, что эту компанию продал и больше отношения к ней не имеет.

По информации собеседника издания, за "ЭкоСтройРесурсом" также стоят ГК "Ростех" и известный в Самаре бизнесмен Александр Милеев.

По данным ИАС Seldon Basis, в Самарской области зарегистрировано два общества под названием "ЭкоСтройРесурс". Директором одного из них является Виктор Лобанов. С 2009 по 2016 гг. он возглавлял ГУП "Экология", руководителем которого сейчас является Константин Ряднов. Собственники указанного ООО "ЭкоСтройРесурс" — Василиос Зиакас (33,33%) и ООО "Капитал Актив" (66,67%). Последнее принадлежит Татьяне Звягиной и Сергею Елисееву. Последний также является собственником второго зарегистрированного в Самарской области "ЭкоСтройРесурса" (АО).

Василиоса Зиакаса в свое время называли советником экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и человеком ГК "Ростех".

При этом в числе владельцев ООО "ЭкоСтройРесурс" прежде фигурировали Галина, Константин и Артем Рядновы, а также Андрей Пашков — человек, который в 2013 г. неожиданно стал известен как собственник ФК "Крылья Советов", а впоследствии способствовал входу в совет директоров футбольного клуба Александра Милеева.