Куратор современного искусства Софья Симакова о том, как выбираются работы для выставки

В галерее "Виктория" открылась выставка современных британских художников "Кое-что еще". В Самару ее привезла совсем юная, но уже широко известная, куратор московской галереи "Триумф" Софья Симакова. В интервью Волга Ньюс она рассказала, как подбирала экспонаты для своей выставки, о том, что самое новое — это традиционные формы, и о том, стоит ли везти современное искусство в регионы.

— Помимо Самары, в каких еще городах проходила выставка "Кое-что еще"?

— Самара — это второй город. Презентация выставки состоялась в московской галерее "Триумф", где я и работаю. В ближайших планах еще Нижний Новгород и Казань.

— Был ли в Москве интерес к вашей выставке?

— С моей стороны нескромно отвечать на этот вопрос — все-таки это моих рук дело. Но мне показалось, что интерес был. Состоялось яркое открытие, приехали художники, все активно общались. По итогам можно сказать, что посещаемость была хорошей.

— Помимо работы в "Триумфе", вы еще занимаетесь своим собственным проектом Sample, который помогает молодым художникам выходить на рынок. Выставка "Кое-что еще" подобралась во время поиска художников для этого проекта?

— Проект Sample я делаю совместно с двумя партнерами — Таней Наумовой и Александрой Лекомцевой. Мы начинали как галерея, которая работает с молодыми художниками и студентами. Сейчас я так не могу сказать, потому что мы уже сотрудничаем с художниками, которые активно выставляются и без нашей поддержки. Главное, чтобы мы хотели друг с другом работать. Выставка "Кое-что еще" больше связана с галереей "Триумф". Хотя здесь есть две художницы — Виктория Кошелева и Юлия Иосильзон, с которыми я начинала работать еще два года назад в Sample. Но потом у них были персональные выставки и в "Триумфе". "Кое-что еще" связана, скорее, с моей личной историей, когда я жила и училась в Англии.

— Художники, чьи работы можно увидеть на выставке, — это просто ваши знакомые и друзья?

— Со многими художниками я дружу и общаюсь. С кем-то я познакомилась в процессе подготовки выставки. На ней представлено то, что меня заинтересовало, и то, что мне было близко в каком-то пространственном смысле, в смысле искусства.

— Работы собирались, исходя из каких-то ваших собственных внутренних ощущений, или у вас был какой-то принцип, идея?

— Конечно, в выставке заложена идея. Нельзя сказать, что тут только что-то одно или другое. Это очень личная для меня выставка, но при этом не то чтобы я рассказывала свою какую-то личную историю. Работы и художники подобраны концептуально обоснованно.

— На выставке много керамики, что кажется достаточно необычным. Вы хотели сделать на ней акцент?

— Керамика уже несколько лет возрождается, и многие художники, особенно живописцы, возвращаются к этой медиа. Мне тоже очень нравится керамика. Кажется, что это что-то очень первичное. Акцента на керамике нет, но хотелось подчеркнуть, что это абсолютно равнозначный живописи жанр.

— Название выставки "Кое-что еще" как будто бы подразумевает, что эта выставка — дополнение к чему-то основному.

— Можно и так сказать. Потому что есть основной поток произведений, которые создаются в направлении conceptual art, а тут немного иное. Название выставки придумал мой босс Дмитрий Ханкин, основатель галереи "Триумф". Мне, на самом деле, не важно, как все это называть. Это непринципиально. В этом не заключается высказывание. Вся выставка — это что-то такое, что только начинает активно развиваться и набирать обороты. Многие из ребят, чьи работы здесь представлены, не имеют выставочного опыта. Все это - такое приоткрытие новых комнат.

— Вы сказали, что название для выставки не важно. Так же и для работ художников? Потому что на "Кое-что еще" нет названий рядом с работами.

— Я стараюсь избегать какого-то большого количества информации и искренне верю, что в самих работах ее заключено достаточно. Есть к выставке специальная карта, потому что определенные работы неразрывны с названием. Например, у Аполлинарии Броше в названиях заключены какие-то шутки. На выставке столько экспонатов, что это смотрелось бы жутко, если бы все было в этикетках. Даже если просто отдельные листы с названиями, то из них можно было бы составить целую "Войну и мир". Как мне кажется, большинству авторов название непринципиально, поэтому я и позволила это исключить.

— Вы начали путешествие с выставкой по стране. Не было волнений, что выставку, например, в Самаре не поймут. Не страшно было с ней ехать дальше Москвы?

— Такой страх был бы похож на снобизм. Как же мы будем развиваться, если начнем бояться что-то куда-то везти? Тем более что это не какие-то политические высказывания, а очень нейтральная в этом смысле выставка. Но я бы и политические не побоялась привезти. Это очень важно. Я очень радовалась, когда стали писать из региональных галерей, чтобы мы приехали. И в Самаре мне очень понравилось. Я целый день сегодня здесь гуляю. Прекрасный город и удивительная архитектура — столько модерна и дореволюционных зданий. Я бы куда угодно повезла выставку. Это же здорово, когда у нее есть и вторая, третья и четвертая жизнь. И может быть, и пятая, если доберемся до Екатеринбурга. Большое счастье не хранить экспонаты за семью замками и показывать их только по запросу покупателей. Ведь и экспозиции выставок сильно отличаются. Это, конечно, те же работы, и они мне все родные. Но другое пространство, другой свет, другой способ экспонирования… В итоге какие-то работы не вошли, некоторые, наоборот, только здесь появились. Я очень рада, что мы тут.

— Может быть, у вас есть какой-то фаворит на выставке?

— Я не буду скрывать, что сейчас есть фаворит. Но месяц назад он был совсем другим. Для меня фавориты особенно чувствовались, когда я только собирала выставку. Вот я общаюсь с одним художником, влюбляюсь в него и начинаю видеть какие-то его сюжеты вокруг себя. Иными словами, появляется какой-то диалог. Как будто бы ты влюбляешься, но при этом с человеком не общаешься и всегда внутренне к нему апеллируешь. Все это очень глубокие переживания.