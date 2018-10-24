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Театр Культура

В театре СамАрт будут идти спектакли с комментированием для незрячих

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре СамАрт будут идти спектакли с тифлокомментированием. Премьера спектакля Дмитрия Добрякова "Манюня" в таком формате состоится 31 октября.

Благодаря тифлокомментированию — словесному пояснению визуального ряда — люди с нарушениями зрения смогут почувствовать себя настоящими театральными зрителями.

В 2018 г. Самарский ТЮЗ стал участником Благотворительной программы Фонда "Искусство, наука и спорт". Фонд передал "СамАрту" оборудование для организации процесса тифлокомментирования.

В феврале 2018 г. Самарская областная библиотека для слепых направила в культурно-спортивный цент ВОС своего сотрудника Екатерину Аверьянову для обучения технике тифлокомментирования.
В марте этого года Самарская областная библиотека для слепых, киноклуб "Ракурс" и кинотеатр "Художественный" провели в Самаре показ фильма Звягинцева "Елена" с тифлокомментариями. Теперь настал черед театра.

"Когда мы выбирали постановку, которую в "СамАрте" будем адаптировать для слабовидящих, сразу же возникло название — "Манюня". Мне кажется, что эти теплые, смешные истории из жизни девочек Манюни и Наринэ — тот самый спектакль, который будет интересен не только юным зрителям, но и их мамам и папам", — считает Екатерина Аверьянова.

"Процесс тифлокомментирования — очень важная составляющая часть восприятия окружающего мира незрячего. Визуальная информация зачастую не сопровождается звуком, поэтому остается непонятной. Соответственно остаются непонятными части видеофрагментов спектаклей, кинофильмов, которые несут особую смысловую нагрузку, влияющую порой на восприятие всего произведения. С 2009 года библиотека активно занималась тифлокомментированием в стенах учреждения, а в 2018 мы подготовили сотрудника, имеющего сертификат, дающий право заниматься тифлокомментированием в музеях, театрах и других нуждающихся в этом учреждениях. Этот вклад Самарской областной библиотеки для слепых и Всероссийского Общества Слепых в информационное обеспечение незрячих трудно переоценить. Мы дали старт этому очень важному делу и надеемся, что тифлокомментирование будет активно развиваться во всех сферах жизни Самарской области", — говорит директор Самарской областной библиотеки для слепых Валентина Тюгашова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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