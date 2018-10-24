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Общество

Самарская семья выиграла квартиру в лотерею

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Супруги Александр и Анастасия Потемкины решили испытать свою удачу в самую сказочную ночь года - на Рождество. Молодые люди купили билет на 267-й тираж "Жилищной лотереи" и как по мановению волшебной палочки выиграли 2 млн рублей.

 

Потемкины поженились три года назад и вскоре у них родилась очаровательная девочка Варвара. Семейное благополучие омрачали лишь частые переезды из одного съемного жилья в другое. Все эти годы главной мечтой пары была покупка собственной квартиры.

С этой мыслью Анастасия и покупала лотерейные билеты. В ее семье участие в лотерейных розыгрышах - добрая традиция. Купить судьбоносный билет Анастасии также посоветовали родители.

"Всю неделю пред Новым годом мама звонила мне и говорила, что нужно обязательно принять участие в лотерее. Как будто чувствовала что-то. Я долго сомневалась, но потом купила парочку", - добавляет девушка.

Анастасия очень ждала розыгрыша новогоднего тиража, ведь у мамы было предчувствие, что их семье обязательно повезет. Когда в первый день 2018 г. девушка проверила билеты, они были без выигрыша. Расстроенная, она отдала их своей дочери поиграть, а потом выкинула в пакет с мусором. И только через неделю Анастасия получила SMS о выигрыше. Оказалось, что нужно было ждать не новогоднего, а рождественского чуда.

"Не знаю, как так получилось, но я перепутала тиражи. Розыгрыш нужного мне проходил 7 января, на Рождество. Стала проверять билеты, и оказалось, что один выиграл 100 руб., а второй - 2 млн рублей. Когда увидела это, меня затрясло, и мы начали судорожно искать в пакетах билеты, которые уже успели выкинуть", - вспоминает Анастасия.

Супруг девушки в то время находился в командировке. Анастасия обрадовала мужа только на следующий день.

"Я сначала испугался, подумал, что случилось что-то. Когда Настя рассказала о выигрыше, сначала подумал, что она меня разыгрывает. Только когда жена прислала скрин из Интернета, поверил, что мы стали миллионерами", - добавляет Александр.

Благодаря выигрышу в лотерее Потемкины купили квартиру в новостройке. Сейчас дом полностью построен, в нем ведутся отделочные работы. Уже в декабре семье наконец-то вручат долгожданные ключи от первой собственной квартиры.

"Когда мы гуляем всей семьей, обязательно подходим к нашему дому, смотрим на окна и представляем, как уже через несколько месяцев начнем обустраивать свое гнездышко", - рассказывает Анастасия.

"Это столько проблем сразу отпало. Теперь мы понимаем, что сможем тратить заработанные деньги не на квартиру, а на благополучие нашей семьи и на достойное будущее нашей дочки", - поделилась радостью победительница.

Всем участникам лотерей семья Потемкиных желает: "Не терять надежду и верить душой в свою победу".

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 октября 2018 10:34 Почтальоны пройдут обучение по оказанию первой помощи

Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".

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и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

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и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор

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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

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