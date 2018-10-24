Самарская семья выиграла квартиру в лотерею

Супруги Александр и Анастасия Потемкины решили испытать свою удачу в самую сказочную ночь года - на Рождество. Молодые люди купили билет на 267-й тираж "Жилищной лотереи" и как по мановению волшебной палочки выиграли 2 млн рублей.
Потемкины поженились три года назад и вскоре у них родилась очаровательная девочка Варвара. Семейное благополучие омрачали лишь частые переезды из одного съемного жилья в другое. Все эти годы главной мечтой пары была покупка собственной квартиры.
С этой мыслью Анастасия и покупала лотерейные билеты. В ее семье участие в лотерейных розыгрышах - добрая традиция. Купить судьбоносный билет Анастасии также посоветовали родители.
"Всю неделю пред Новым годом мама звонила мне и говорила, что нужно обязательно принять участие в лотерее. Как будто чувствовала что-то. Я долго сомневалась, но потом купила парочку", - добавляет девушка.
Анастасия очень ждала розыгрыша новогоднего тиража, ведь у мамы было предчувствие, что их семье обязательно повезет. Когда в первый день 2018 г. девушка проверила билеты, они были без выигрыша. Расстроенная, она отдала их своей дочери поиграть, а потом выкинула в пакет с мусором. И только через неделю Анастасия получила SMS о выигрыше. Оказалось, что нужно было ждать не новогоднего, а рождественского чуда.
"Не знаю, как так получилось, но я перепутала тиражи. Розыгрыш нужного мне проходил 7 января, на Рождество. Стала проверять билеты, и оказалось, что один выиграл 100 руб., а второй - 2 млн рублей. Когда увидела это, меня затрясло, и мы начали судорожно искать в пакетах билеты, которые уже успели выкинуть", - вспоминает Анастасия.
Супруг девушки в то время находился в командировке. Анастасия обрадовала мужа только на следующий день.
"Я сначала испугался, подумал, что случилось что-то. Когда Настя рассказала о выигрыше, сначала подумал, что она меня разыгрывает. Только когда жена прислала скрин из Интернета, поверил, что мы стали миллионерами", - добавляет Александр.
Благодаря выигрышу в лотерее Потемкины купили квартиру в новостройке. Сейчас дом полностью построен, в нем ведутся отделочные работы. Уже в декабре семье наконец-то вручат долгожданные ключи от первой собственной квартиры.
"Когда мы гуляем всей семьей, обязательно подходим к нашему дому, смотрим на окна и представляем, как уже через несколько месяцев начнем обустраивать свое гнездышко", - рассказывает Анастасия.
"Это столько проблем сразу отпало. Теперь мы понимаем, что сможем тратить заработанные деньги не на квартиру, а на благополучие нашей семьи и на достойное будущее нашей дочки", - поделилась радостью победительница.
Всем участникам лотерей семья Потемкиных желает: "Не терять надежду и верить душой в свою победу".
Последние комментарии
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
и не стыдно в броне по родному городу бегать как псы цепные? Видно помойка с кадрами не только в Росгвардии. позор
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...