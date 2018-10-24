Самарская семья выиграла квартиру в лотерею

Супруги Александр и Анастасия Потемкины решили испытать свою удачу в самую сказочную ночь года - на Рождество. Молодые люди купили билет на 267-й тираж "Жилищной лотереи" и как по мановению волшебной палочки выиграли 2 млн рублей.

Потемкины поженились три года назад и вскоре у них родилась очаровательная девочка Варвара. Семейное благополучие омрачали лишь частые переезды из одного съемного жилья в другое. Все эти годы главной мечтой пары была покупка собственной квартиры.

С этой мыслью Анастасия и покупала лотерейные билеты. В ее семье участие в лотерейных розыгрышах - добрая традиция. Купить судьбоносный билет Анастасии также посоветовали родители.

"Всю неделю пред Новым годом мама звонила мне и говорила, что нужно обязательно принять участие в лотерее. Как будто чувствовала что-то. Я долго сомневалась, но потом купила парочку", - добавляет девушка.

Анастасия очень ждала розыгрыша новогоднего тиража, ведь у мамы было предчувствие, что их семье обязательно повезет. Когда в первый день 2018 г. девушка проверила билеты, они были без выигрыша. Расстроенная, она отдала их своей дочери поиграть, а потом выкинула в пакет с мусором. И только через неделю Анастасия получила SMS о выигрыше. Оказалось, что нужно было ждать не новогоднего, а рождественского чуда.

"Не знаю, как так получилось, но я перепутала тиражи. Розыгрыш нужного мне проходил 7 января, на Рождество. Стала проверять билеты, и оказалось, что один выиграл 100 руб., а второй - 2 млн рублей. Когда увидела это, меня затрясло, и мы начали судорожно искать в пакетах билеты, которые уже успели выкинуть", - вспоминает Анастасия.

Супруг девушки в то время находился в командировке. Анастасия обрадовала мужа только на следующий день.

"Я сначала испугался, подумал, что случилось что-то. Когда Настя рассказала о выигрыше, сначала подумал, что она меня разыгрывает. Только когда жена прислала скрин из Интернета, поверил, что мы стали миллионерами", - добавляет Александр.

Благодаря выигрышу в лотерее Потемкины купили квартиру в новостройке. Сейчас дом полностью построен, в нем ведутся отделочные работы. Уже в декабре семье наконец-то вручат долгожданные ключи от первой собственной квартиры.

"Когда мы гуляем всей семьей, обязательно подходим к нашему дому, смотрим на окна и представляем, как уже через несколько месяцев начнем обустраивать свое гнездышко", - рассказывает Анастасия.

"Это столько проблем сразу отпало. Теперь мы понимаем, что сможем тратить заработанные деньги не на квартиру, а на благополучие нашей семьи и на достойное будущее нашей дочки", - поделилась радостью победительница.

Всем участникам лотерей семья Потемкиных желает: "Не терять надежду и верить душой в свою победу".