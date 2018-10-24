Промсвязьбанк и фирма "1С" заключили соглашение об интеграции облачного сервиса "1С: БизнесСтарт" с интернет-банком "Мой бизнес"

Промсвязьбанк и фирма "1С" подписали соглашение о создании совместного продукта, который позволит клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) вести бухгалтерский учет непосредственно в интернет-банке "Мой бизнес", своевременно сдавать отчетность и следить за ключевыми финансовыми показателями организации.

Благодаря новому современному интегрированному решению клиенты Промсвязьбанка получат сервис формирования и сдачи отчетности для всех систем налогообложения. У них появится возможность расчета налоговых отчислений исходя из движения денежных средств по счетам, прямо в интернет-банке. Помимо этого, для удобства пользователей будет реализована система оповещений, которая своевременно напомнит владельцу компании о необходимости сдачи отчетности.

"Мы создаем уникальный продукт, который по своему функционалу должен превосходить другие предложения на рынке. Уже сейчас наши клиенты, использующие УСН 6%, могут вести бухгалтерию через свой интернет-банк "Мой бизнес". В дальнейшем предприниматели смогут вести онлайн-бухгалтерию для всех форм налогообложения и видов бизнеса, а если клиент уже использовал системы "1С" ранее, то мы без потери качества перенесем его данные учета в нашу систему. Это важное отличие от других аналогичных предложений банков, учитывая, что бухгалтерские решения от "1С" де-факто являются стандартом на российском рынке. Наше интегрированное решение, создаваемое в партнерстве с "1С", позволит предпринимателю уделять больше времени развитию бизнеса, т. к. мы освобождаем его от лишних операционных затрат и личного посещения различных инспекций", — заявил Александр Чернощекин, старший вице-президент, ди⁠ректор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

"Одна из наших ключевых задач — предложить небольшим предприятиям и индивидуальным предпринимателям новые удобные сервисы, позволяющие повысить эффективность бизнеса. Интеграция облачной "1С: Бухгалтерии" с сервисами, которые предлагают ведущие банки — естественный и важный для нас шаг в этом направлении, и мы признательны Промсвязьбанку за сотрудничество", — сказал ди⁠ректор фирмы "1С" Борис Нуралиев.