16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Увольняемым сотрудникам Газбанка выплатят 122 млн рублей Банковские инструменты облегчат жизнь экспортерам ВТБ улучшает условия по промо-вкладам на 0,6% ВТБ запустил систему электронного документооборота с ФССП Кредитный портфель экспортеров Россельхозбанка достиг 460 млрд рублей

Банки Финансы

Промсвязьбанк и фирма "1С" заключили соглашение об интеграции облачного сервиса "1С: БизнесСтарт" с интернет-банком "Мой бизнес"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати

Промсвязьбанк и фирма "1С" подписали соглашение о создании совместного продукта, который позволит клиентам малого и среднего бизнеса (МСБ) вести бухгалтерский учет непосредственно в интернет-банке "Мой бизнес", своевременно сдавать отчетность и следить за ключевыми финансовыми показателями организации.

Благодаря новому современному интегрированному решению клиенты Промсвязьбанка получат сервис формирования и сдачи отчетности для всех систем налогообложения. У них появится возможность расчета налоговых отчислений исходя из движения денежных средств по счетам, прямо в интернет-банке. Помимо этого, для удобства пользователей будет реализована система оповещений, которая своевременно напомнит владельцу компании о необходимости сдачи отчетности.

"Мы создаем уникальный продукт, который по своему функционалу должен превосходить другие предложения на рынке. Уже сейчас наши клиенты, использующие УСН 6%, могут вести бухгалтерию через свой интернет-банк "Мой бизнес". В дальнейшем предприниматели смогут вести онлайн-бухгалтерию для всех форм налогообложения и видов бизнеса, а если клиент уже использовал системы "1С" ранее, то мы без потери качества перенесем его данные учета в нашу систему. Это важное отличие от других аналогичных предложений банков, учитывая, что бухгалтерские решения от "1С" де-факто являются стандартом на российском рынке. Наше интегрированное решение, создаваемое в партнерстве с "1С", позволит предпринимателю уделять больше времени развитию бизнеса, т. к. мы освобождаем его от лишних операционных затрат и личного посещения различных инспекций", — заявил Александр Чернощекин, старший вице-президент, ди⁠ректор дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

"Одна из наших ключевых задач — предложить небольшим предприятиям и индивидуальным предпринимателям новые удобные сервисы, позволяющие повысить эффективность бизнеса. Интеграция облачной "1С: Бухгалтерии" с сервисами, которые предлагают ведущие банки — естественный и важный для нас шаг в этом направлении, и мы признательны Промсвязьбанку за сотрудничество", — сказал ди⁠ректор фирмы "1С" Борис Нуралиев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4