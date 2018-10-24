Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда

В среду, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку на пересечении ул. Самойловской и ул. Дерябинской в Железнодорожном районе Самары. Там возводится 24-этажное здание будущего Шестого кассационного суда.
Правительство Самарской области держит вопрос со строительством здания на постоянном контроле. 11 сентября глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным.
Тогда руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.
Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.
24 октября глава региона провел выездное совещание на объекте. Он осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств ряд по технических вопросов, таких, как проектирование и строительство объекта, благоустройство прилегающей территории и т. д.
"Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.
Напомним, что 7 июля 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции, в компетенцию которых войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов.
Всего на территории РФ будет создано девять таких судов, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре — в строящемся здании на площади Урицкого в границах улиц Дерябинской и Самойловской. Председателем будущего суда станет Александр Ефанов, ныне возглавляющий Арбитражный суд Самарской области.
За проектирование здания отвечает ГУП Самарской области Институт "ТеррНИИгражданпроект". В начале сентября предприятие выиграло тендер на "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей.
Сейчас здание достроено на 85%, частично выполнены инженерные сети и отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих объемов здания и его площади в 5,5 тыс. кв. м. В то же время представители института сообщили, что предполагается расширение нижней технической зоны с инженерными коммуникациями и пристройка специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная площадь, будет расширен козырек и входная группа.
Последние комментарии
надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!
Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!