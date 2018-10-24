16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда Дмитрий Азаров провел встречу с дольщиками четырех проблемных объектов Дмитрий Азаров: "Я возлагаю большие надежды на участников конкурса "Лидеры России" Работу над стратегией развития Самарской области завершат в ближайшее время Дмитрий Азаров: "Мы рассчитываем на инвестиции после форумов в Беларуси и Узбекистане"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати

В среду, 24 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил строительную площадку на пересечении ул. Самойловской и ул. Дерябинской в Железнодорожном районе Самары. Там возводится 24-этажное здание будущего Шестого кассационного суда.

Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда Дмитрий Азаров проверил ход строительства здания Шестого кассационного суда
Фото: Игорь Казановский

Правительство Самарской области держит вопрос со строительством здания на постоянном контроле. 11 сентября глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с заместителем генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде России Александром Паршиным.

Тогда руководитель регионального минстроя Александр Баландин доложил о том, что на текущий год на проектирование и проведение необходимых работ в бюджете области предусмотрено 360 млн рублей.

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам благоустроить прилегающую к зданию территорию и Крымскую площадь, а также привести в порядок фасады зданий, расположенных рядом. Суд должен начать работу не позднее 1 октября 2019 года.

24 октября глава региона провел выездное совещание на объекте. Он осмотрел здание и обсудил с руководителями профильных ведомств ряд по технических вопросов, таких, как проектирование и строительство объекта, благоустройство прилегающей территории и т. д.

"Все мы понимаем важность этого объекта, понимаем ответственность не только перед жителями города Самары, но и федеральную ответственность за своевременное, четкое и качественное исполнение плана по началу работы Кассационного суда на территории Самарской области", — отметил Дмитрий Азаров.

Напомним, что 7 июля 2018 года Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции, в компетенцию которых войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том числе краевых, республиканских и областных судов.

Всего на территории РФ будет создано девять таких судов, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре — в строящемся здании на площади Урицкого в границах улиц Дерябинской и Самойловской. Председателем будущего суда станет Александр Ефанов, ныне возглавляющий Арбитражный суд Самарской области.

За проектирование здания отвечает ГУП Самарской области Институт "ТеррНИИгражданпроект". В начале сентября предприятие выиграло тендер на "Проектирование и приспособление офисного здания с подземным паркингом, 2 блок, 1 очередь, в границах улиц Дерябинской и Самойловской в Железнодорожном районе Самары". Стоимость контракта составила 57,4 млн рублей.

Сейчас здание достроено на 85%, частично выполнены инженерные сети и отделка. Проект реконструкции предполагает сохранение существующих объемов здания и его площади в 5,5 тыс. кв. м. В то же время представители института сообщили, что предполагается расширение нижней технической зоны с инженерными коммуникациями и пристройка специального закрытого блока для конвоируемых. Перед зданием появится парадная площадь, будет расширен козырек и входная группа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 08 октября 2018 13:31 Дмитрий Азаров предложил самарцам выбрать новое название Фрунзенскому мосту

надо назвать мост - КУЙ-САМ. это от сокращения названия соединяющих районов и названий города Самары и бывшее Куйбышев!

Александр Складчиков 06 октября 2018 15:22 Народный учитель региона Светлана Сысуева: "Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком"

Что так поздно? Это 20 лет назад нужно было сделать!

John Nameless 01 октября 2018 18:58 Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте

Анатолий Илларионов 04 июля 2018 14:11 Улица Куйбышева до конца лета по выходным поработает в пешеходном режиме

Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.

Любовь Минакова 30 июня 2018 17:45 Дмитрий Азаров: "Нам нельзя потерять профессиональные спортивные команды"

Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!

Фото на сайте

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

Первый межрегиональный форум России и Узбекистана

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

В Ульяновске проходит VII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава"

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4