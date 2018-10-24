Специалисты фондового рынка помогут выбрать акции

Все еще не привычные многим акции кажутся гораздо более сложным финансовым инструментом, чем тот же банковский вклад. Словно вклады - доступная каждому арифметика, а вот акции — уже высшая математика. На самом деле нет инструмента более простого и вместе с тем перспективного, чем акции.

Судите сами: в отличие от вклада, ставка по которому может меняться в зависимости от срока, у акции есть только цена. Заработать можно, либо продав акцию по цене выше той, по которой ее купили, либо получая по ней дивиденды. Во втором случае акция становится очень похожа на тот же банковский вклад, только выплаты по нему в перспективе будут расти вместе с экономикой и бизнесом компании.

Вообще, акция по сути своей - ценная бумага, которая дает право на доходы компании. А еще владение акциями означает, что человек предоставил компании для развития средства и зарабатывает на этом.

Пожалуй, единственная сложность с акциями - это выбор: какие купить для своего портфеля? На зарубежных рынках тысячи акций, и сориентироваться тут непросто. На помощь придет деление акций на разные типы - так называемые голубые фишки, акции компаний малой и средней капитализации и т.д. Голубые фишки - это акции крупнейших компаний, которые давно и стабильно работают. Они у всех на слуху: Microsoft, McDonalds, Shell, Boeing и т.д. Как правило, их бизнес устоялся и не преподносит неприятных сюрпризов, а еще они платят солидные дивиденды, так что голубые фишки - история для тех, кто ценит прежде всего надежность.

Совершенно иная история с акциями относительно небольших компаний. Среди них немало перспективных бумаг, потенциал роста которых составляет десятки и сотни процентов. Это бумаги компаний, которые только завоевывают рынок, а то и создают его с нуля. Их продукты инновационны и часто не имеют аналогов. Дивидендов они пока не платят и могут даже не иметь прибыли. Самое ценное в них - перспектива: в случае успеха доходы таких компаний будут расти в десятки, а то и в сотни раз, и соответственно будет расти и цена акций. На рынке сотни перспективных компаний, и здесь, конечно, остро строит проблема выбора.

Определиться могут помочь специалисты по фондовому рынку, которые постоянно отслеживают новые и подающие надежды компании. К примеру, аналитики ИК "Фридом Финанс" сейчас обращают внимание не только на уже ставшие традиционными технологические компании, но и инновационные сферы вроде альтернативной энергетики. Sunrun - компания, специализирующаяся на монтаже и обслуживании солнечных панелей. Стратегия бизнеса заключается в том, чтобы максимально упростить даже для рядовых потребителей доступ к солнечным панелям. За последний год выручка выросла на 28% и достигла $602 млн. Текущая цена составляет $12, целевая - $17, потенциальная прибыль - 41%.

Аналитики "Фридом Финанс" также предлагают присмотреться к компании CME Group, акции которой могут стать отличной среднесрочной идеей. Это группа бирж, которые специализируются на операциях с производными финансовыми инструментами. Ожидается, что 2018 год станет самым успешным для компании за последнее десятилетие. Текущая цена - $181, потенциал роста - 15,4%.

Узнать больше о самых перспективных инвестиционных идеях можно в офисе ИК "Фридом Финанс" в Самаре по адресу: ул. Молодогвардейская, 204, БЦ "БЭЛ Плаза", 4 этаж. Тел. +7 (846) 229-50-93. E-mail: samara@ffin.ru.