Инвестиционная компания "Открытие Брокер" представила авторскую торговую стратегию Wall Street, разработанную советником по макроэкономике генерального директора компании, специалистом по финансовым рынкам Сергеем Хестановым.

Со времени присоединения Крыма и введения первых санкции в отношении РФ прошло уже более четырех лет. Однако об "оттепели" не может быть и речи, поскольку ограничения не только не снимаются, но и постоянно ужесточаются. Так или иначе, советник по макроэкономике генерального директора "Открытие Брокер" уверен, что единственная реальная санкция для РФ - запрет на покупку российского газа и нефти: "Российскую нефть можно заменить хоть сейчас, поскольку резервные мощности Ирана и Саудовской Аравии перекрывают объем российского экспорта. А вот российский газ занимает 1/3 газового рынка ЕС - его пока заменить нет возможности. Возможно, ситуация изменится после 2020-2022 годов, но пока для этого нет предпосылок".

Снизить санкционное давление могла бы смена политической элиты, но результаты президентских выборов говорят не в пользу данного сценария. "Население страны проголосовало, по сути, за сохранение нынешнего курса. Дело в том, что социальные потрясения происходят тогда, когда доходы граждан падают примерно в три раза. Сейчас они упали только в полтора раза. Поэтому запас у нынешней власти еще есть", - утверждает экономист.

В условиях постоянного внешнего давления российский фондовый рынок вряд ли будет развиваться, полагает эксперт: "Скорее всего, с рынка будут уходить деньги, после чего снизится ликвидность, упадут объемы торгов. Это не катастрофа, но и ничего позитивного в этой ситуации не будет".

Таким образом, Сергей Хестанов рекомендует инвестировать средства в активы, номинированные в иностранной валюте: "За последние 20 лет рубль постоянно дешевеет по отношению к доллару, поэтому долгосрочные вложения в отечественную валюту не подходят. К тому же на больших интервалах цена ошибки увеличивается".

На этом фоне инвестиции на фондовом рынке США выглядят более привлекательными, уверен Сергей Хестанов: "Сейчас в США инфляция опережает ключевую ставку. Это позволяет выгодно инвестировать в различные биржевые инструменты. В инвестиционный портфель стратегии Wall Street включаются относительно молодые и перспективные компании, входящие в американский индекс S&P 500. Мы производим отбор акций исходя из оценки прошлых успехов компании и перспектив бизнеса компаний. Работа с наиболее ликвидными инструментами фондового рынка позволяет мгновенно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию. Такой подход обеспечивает клиентов возможностью захода и выхода в стратегию в любой момент, а также позволяет снизить зависимость результатов управления от конъюнктуры одного сектора экономики".