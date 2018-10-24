Стартовал акселератор YellowRockets

Успешно прошедшие акселератор стартапы получат 2 млн руб. инвестиций.
22 октября 2018 года начал работу акселератор YellowRockets для стартапов ранних стадий в интересах Венчурного фонда Самарской области. Четыре стартапа пройдут акселерацию на протяжении полутора месяцев и получат возможность привлечь первые инвестиции - два миллиона рублей в несколько траншей за 10% доли компании.
В ходе акселератора каждая команда проработает бизнес-модель проекта, получит экспертную поддержку. С помощью менторов YellowRockets стартапы выведут на рынок первый продукт, выстроят систему продаж, запустят маркетинг и продвижение, найдут первых пользователей. Каждому проекту будет предоставлен личный трекер и доступ к базе партнеров YellowRockets, среди которых стартап сможет найти своих первых клиентов.
Акселератор YellowRockets работает со стартапами, которые строят бизнес в сфере B2B (Business to business - бизнес для бизнеса) и имеют сильную команду. Еще одним критерием отбора проектов является их амбициозность и перспективность - чтобы пройти в акселератор и получить инвестиции, стартап должен работать на рынке емкостью не менее 300 млн рублей.
Решение об инвестировании принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители российских венчурных фондов.
Подать заявку во второй набор акселератора YellowRockets можно на сайте yellowrockets.vc. Заявки принимаются от стартапов из любых регионов РФ и стран ближнего зарубежья.
Сергей Богданов, CEO YellowRockets:
- В нашем поле зрения есть сильные команды стартапов на очень ранних стадиях, которые прямо сейчас недотягивают до привлечения полноценного раунда инвестиций от венчурного фонда. Поэтому мы решили, что целесообразно с этими проектами поработать, инвестировать наше время и небольшую сумму, организовать индивидуальную работу, трекинг и помочь командам быстро дорасти до уровня, когда уже можно привлечь более серьезные инвестиции".
Организаторами акселератора выступают компания YellowRockets и Венчурный фонд Самарской области. Фонд инвестирует по 2 млн рублей стартапам за 7-10% доли компании. Проекты, которые покажут кратный рост в течение трех-шести месяцев с момента получения первого транша, смогут получить от фонда следующий раунд инвестиций - до 20 млн рублей, а также привлечь инвестиции от партнерских фондов.
Последние комментарии
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