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Соцподдержка Общество

Половина пенсионеров находят работу после обращения в Центр занятости

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале октября в Самарском центре электронного обучения начали заниматься граждане пенсионного возраста, желающие получить новые знания и возобновить трудовую деятельность. Бесплатные двухмесячные курсы организованы Центром занятости населения Самары по двум направлениям: "Бухгалтер" и "Управление складским хозяйством".

В классной комнате за компьютерами занимаются ветераны, сегодня их задача — научиться создавать и работать с документами, составлять письма и запросы, познакомиться с соцсетями. Курс "Начало компьютерной грамотности" ведет преподаватель Нина Лыкова, математик по образованию. В начале 70-х годов она работала программистом, потом преподавала информатику и информационные технологии в различных образовательных учреждениях.

"Преподавать довольно сложно, подготовка у всех слушателей разная: кто-то знаком с компьютером, кто-то вообще не знает как мышку держать, — рассказывает Нина Петровна. — Но эта группа довольно сильная, уже умеют папки создавать, документы открывать, набирать тексты".

Директор Центра электронного обучения Дмитрий Голодяев пояснил, что слушатели "серебряного возраста" занимаются каждый день с понедельника по пятницу, знакомятся с компьютерной техникой и программными продуктами в соответствии со своим направлением подготовки.

"Основная проблема этой категории граждан — слабое владение компьютером, — считает Голодяев. — В теоретическом плане они могут являться специалистами высокого класса, но вот этот минус часто ставит крест на их будущем трудоустройстве. Многие изъявляют желание одновременно пройти у нас сертифицирование по "1С". У нас они проходят насыщенный курс, от теории к практике, а на итоговую аттестацию мы приглашаем работодателей, чтобы они могли пообщаться со слушателями. Например, наши сегодняшние слушатели смогут работать бухгалтерами на частных предприятиях, помогать детям вести семейный бизнес".

Начальник отдела профессионального обучения Самарского центра занятости населения Елена Иконникова рассказала, что в 2018 году в городской Центр обратилось порядка 650 граждан пенсионного возраста.

"Мы помогаем гражданам, которые по разным причинам потеряли какие-то квалификационные навыки, необходимые для трудоустройства, восстановить свой опыт и дать новые знания, — поясняет Иконникова. — Большая часть обратившихся хочет обучиться либо бухгалтерии, либо управлению складским хозяйством. Но по причине взрослого возраста большинство пенсионеров не владеют электронными программами "1С", да и вообще компьютером, а сейчас это обязательно".
Елена Иконникова рассказала, что у граждан постарше очень востребована такая специальность как "Операторы диспетчерской службы", это посильная работа с телефоном за компьютером. Мужчины предпенсионного возраста охотно обучаются на специальность "Водитель погрузчика", которая востребована на больших сетевых предприятиях. Еще одна популярная специальность — "Оператор котельной", слушатели курсов проходят практику на предприятиях города и если работа их устраивает — они сразу трудоустраиваются.

"Рынок бухгалтеров и кладовщиков довольно насыщен, но мы активно привлекаем частных и сетевых работодателей, у которых наши слушатели успешно проходят практику, — уточняет Иконникова. — Также приглашаем на ярмарки для людей предпенсионного и пенсионного возраста, где можно подойти к работодателю и побеседовать о любой вакансии. Процент трудоустройства ветеранов у нас довольно большой, более половины обратившихся. Но и самому соискателю нельзя теряться, надо предлагать себя, рассказывать о своем опыте и профессиональных навыках. Если человек активно хочет найти работу, он ее быстро получит".

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