Питерский девелопер купил два нефтяных участка в Самарской области

Питерский бизнесмен Аркадий Скоров приобрел два нефтяных участка в Самарской области. Его компания ООО "Сабунский" из Удмутрии признана победителем аукционов на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья по Матьяновскому и Подкольскому участкам, сообщается на сайте госторгов.

Конкуренцию "Сабунскому" по обоим лотам составило аффилированное ему ООО "Хеттинский", и на торгах было сделано лишь по одному шагу. В итоге Матьяновский участок достанется "Сабунскому" за 42,8 млн руб., а Подкольский — за 13 млн рублей.

Срок действия лицензии устанавливается на 25 лет, пять из которых отводится на геологическое изучение.

В апреле этого года Роснедра уже выставляли Матьяновский и Подкольский участки на аукцион, но тогда не было подано ни одной заявки.

Аркадий Скоров известен как бенефициар питерского холдинга "Дальпитерстрой", в который помимо основного девелоперского направления также входят банк "РостФинанс", сельскохозяйственные и сетевые компании. "Дальпитерстрой" является крупнейшим застройщиком Санкт-Петербурга. По данным холдинга, в его активе более 200 уже построенных жилых, коммерческих, промышленных и социальных объектов общей площадью свыше 1 млн кв. м.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Сабунский" подконтрольно Скорову через материнскую компанию из Ижевска — ООО "Дальпромсинтез", где ему принадлежит доля в 60%. Еще 40% владеет директор компании Игорь Кальницкий.

По информации Сводного государственного реестра участков недр и лицензий, "Дальпромсинтез" и подконтрольные ему компании имеют действующие лицензии на семь нефтяных участков в Удмуртии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

В интервью изданию dp.ru Скоров летом прошлого года рассказывал, что "наш нефтяной бизнес по обороту меньше строительного в пять раз". По данным того же издания, выручка "Дальпитерстроя" по итогам 2016 г. составляла 4 млрд рублей.