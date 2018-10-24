Нападающий "Лады" Кирилл Слепец получил вызов в молодежную сборную

Нападающий "Лады" Кирилл Слепец в составе молодежной сборной России примет участие в CIBC Canada Russia Series 2018 в Канаде.
Первый матч российская команда проведет 6 ноября против сборной Западной хоккейной лиги (WHL), после чего сыграет со сборными хоккейной лиги Онтарио (OHL) и хоккейной лиги Квебека (QMJHL).
В текущем сезоне Слепец в 5 матчах ВХЛ набрал 1 (0+1) очка, сообщает официальный сайт клуба.
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