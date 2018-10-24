16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" во второй игре уступила "Омским Ястребам" - 2:3 ХК ЦСК ВВС одержал в овертайме победу над пензенским "Дизелем" - 2:1 ХК "Лада" обыграл "Барс" - 2:1 "Ладья" обыграла "Омских Ястребов" в первой игре - 4:1 Нападающий Семен Валуйский вернулся в "Ладу"

Хоккей Спорт

Нападающий "Лады" Кирилл Слепец получил вызов в молодежную сборную

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати

Нападающий "Лады" Кирилл Слепец в составе молодежной сборной России примет участие в CIBC Canada Russia Series 2018 в Канаде.

Первый матч российская команда проведет 6 ноября против сборной Западной хоккейной лиги (WHL), после чего сыграет со сборными хоккейной лиги Онтарио (OHL) и хоккейной лиги Квебека (QMJHL).

В текущем сезоне Слепец в 5 матчах ВХЛ набрал 1 (0+1) очка, сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4