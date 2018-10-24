Самарские пловцы завоевали семь медалей первенства России по плаванию (ПОДА)

В Дзержинске (Нижегородская область) состоялось первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем принимали участие около 200 спортсменов из 36 субъектов РФ в возрасте до 19 лет. Команда Самарской области завоевала семь медалей (1 золото, 4 серебра, 2 бронзы).
По положению соревнований большинство классов были объединены, поэтому результаты формировались по количеству заработанных очков IPC.
Кирилл Пульвер выиграл золото на дистанции 200 метров брассом и бронзу на 100 метров на спине.
У Альбины Петрукович четыре медали: серебро в 100 и 400 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, бронза 50 метров вольным стилем.
Кирилл Щевелев стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем.
В первенстве выступали и другие спортсмены Самарской области.
Безногова Татьяна стала пятой на дистанции 400 м вольным стилем и подтвердила звание кандидата в мастера спорта) на 50 м вольным стилем.
Дмитрий Ксенофонтов занял третье место на дистанции 50 м вольным стилем в своем классе S4 (в итоговом общем зачете в число призеров он не вошел). Иван Цыпленков в своем классе S2 занял 4 место на 50 м вольным стилем.
Елизавета Тимонина впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня и стала одной из самых юных участниц первенства. Она существенно улучшила свои личные результаты.
В общекомандном зачете Самарская область заняла 6-е место, сообщает министерство спорта.
Последние комментарии
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.