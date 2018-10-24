Самарские пловцы завоевали семь медалей первенства России по плаванию (ПОДА)

В Дзержинске (Нижегородская область) состоялось первенстве России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем принимали участие около 200 спортсменов из 36 субъектов РФ в возрасте до 19 лет. Команда Самарской области завоевала семь медалей (1 золото, 4 серебра, 2 бронзы).

По положению соревнований большинство классов были объединены, поэтому результаты формировались по количеству заработанных очков IPC.

Кирилл Пульвер выиграл золото на дистанции 200 метров брассом и бронзу на 100 метров на спине.

У Альбины Петрукович четыре медали: серебро в 100 и 400 метров вольным стилем, 100 метров баттерфляем, бронза 50 метров вольным стилем.

Кирилл Щевелев стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем.

В первенстве выступали и другие спортсмены Самарской области.

Безногова Татьяна стала пятой на дистанции 400 м вольным стилем и подтвердила звание кандидата в мастера спорта) на 50 м вольным стилем.

Дмитрий Ксенофонтов занял третье место на дистанции 50 м вольным стилем в своем классе S4 (в итоговом общем зачете в число призеров он не вошел). Иван Цыпленков в своем классе S2 занял 4 место на 50 м вольным стилем.

Елизавета Тимонина впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня и стала одной из самых юных участниц первенства. Она существенно улучшила свои личные результаты.

В общекомандном зачете Самарская область заняла 6-е место, сообщает министерство спорта.