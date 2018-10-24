Самарский спортсмен Георгий Макоян стал призером всероссийских соревнований по настольному теннису

В Казани состоялись соревнования по настольному теннису "Казанская ракетка". В них принимали участие более 350 юных спортсменов двух возрастных групп: 2004–2006 годов рождения и 2007 года рождения и моложе.

В турнире среди спортсменов 2007 г. р. и моложе самарский теннисист Георгий Макоян занял третье место, сообщает министерство спорта Самарской области.