Школа "Ринг" завоевала Кубок Самарской области по боксу

В УСЦ "Грация", с 15 по 18 октября, прошел Кубок Самарской области по боксу, посвященный ветеранам самарского бокса. В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры региона.

По итогам проведенных боев команда спортсменов, набравшая наибольшее количество побед, завоевывает переходящий кубок. Боксеры школы олимпийского резерва "Ринг" завоевали в восьми весовых категорий восьми золотых медалей. По подведению итогов ГАУ "СШОР № 4 "Ринг" заняла первое командное место и получила переходящий кубок, сообщает министерство спорта Самарской области.