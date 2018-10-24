Самара поборется за проведение полуфинала "Лидеров России"

В среду, 24 октября, завершилась подача заявок на участие во всероссийском конкурсе управленцев "Лидеры России". Перед началом соревнований глава региона Дмитрий Азаров провел встречу с участниками конкурса прошлого и текущего года. Молодые лидеры признались, что рады сотрудничеству и готовы лично участвовать в развитии региона.

Всероссийский конкурс "Лидеры России" проводится с 2017 г. по поручению президента РФ Владимира Путина. Его цель — выявить талантливых и эффективных руководителей в различных сферах жизни страны, дать импульс для их дальнейшего развития.

В нынешнем году на конкурс подано более 200 тыс. заявок. В ноябре–декабре участники пройдут отборочные испытания, в январе состоятся очные региональные полуфиналы, а уже в марте 300 лучших участников посоревнуются за выход в финал. 100 победителей получат возможность в течение года работать с наставниками конкурса, среди которых представители федерального правительства, успешные бизнесмены и 13 глав регионов, включая губернатора области Дмитрия Азарова.

Глава региона поблагодарил участников за смелость и пообещал всестороннюю поддержку. "У вас есть талант, профессионализм, стремление развиваться. Наша цель — помочь вам сделать первый шаг. Выйти из зоны комфорта и окунуться в конкурентную борьбу. Понять, что можно добиваться большего", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что цель конкурса — это укрепление командного духа, умение мыслить и работать сообща. "Конкурс объединяет энергичных и небезразличных людей, число которых с каждым годом будет прирастать. Это носители новой, созидательной идеологии. Если они будут взаимодействовать и решать проблемы сообща, то получится колоссальный эффект для всей страны", — заявил Дмитрий Азаров.

В Самарской области для перспективных управленцев создаются особые условия. Для развития кадрового потенциала регион заключил соглашения с фондом "Сколково" и Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

Кроме того, участниками конкурса "Лидеры России" была разработана уникальная эко-система под названием "Кадросфера" — в ней может зарегистрироваться каждый, кто готов к профессиональному росту и участию в общественных инициативах. Сегодня к проекту подключились органы региональной власти, а также ведущие предприятия области.

"Сайт "Кадросферы" уже доступен в сети Intertnet. Сейчас он наполняется новым контентом и в 2019 начнет работать в полную силу, — рассказала один из авторов проекта, полуфиналистка "Лидеров" Надежда Обухова. — "Кадросфера" позволит сформировать сообщество лидеров новый формации — тех, кто ориентирован на развитие среды и людей вокруг себя. Замечательно, что глава региона уделяет проекту такое внимание. Это значит, что мы делаем нечто нужное и важное".

Делясь впечатлениями, участники конкурса с большой теплотой вспомнили полуфинал, которой прошел в Самаре прошлой осенью. "Мы сделали все возможное, чтобы принимать полуфинальные соревнования в нашем регионе. Так мы хотели поддержать участников от нашей губернии", — сказал Дмитрий Азаров. Он признался, что в этом году область приложила все усилия, чтобы провести этот этап на Самарской земле.

Победители прошлых лет призвали новичков конкурса не бояться верить в свои силы. "Лидеры России" — это не поход за должностью, а попытка осознать свой личный и профессиональный уровень, понять, на что ты реально способен, — говорит победитель конкурса Илья Пылаев.

По его мнению, через два-три года эффект от конкурса почувствует вся страна. "Главное, что "лидеры" продолжают общаться, организуют бизнес, зовут друг друга на работу, продвигают российскую экономику культуру, образование", — говорит Пылаев.

Полуфиналист, заведующий кафедры мировой экономики СГЭУ Дмитрий Абрамов отметил уникальность психологических, образовательных и оценочных методик конкурса. "Конкурс позволяет в короткие сроки ускорить свое развитие, научиться действовать в обстановке неопределенности, применять так называемое smart-мышление. Все это просто необходимо в современной экономической ситуации", — подчеркнул Абрамов.

Участники нынешнего года уже показали себя людьми незаурядными. Так, руководитель отдела АО "Открытие Брокер" Алена Федорова вместе со своим отделом привлекла в компанию почти 2 млрд руб. инвестиций. Девушка недавно вернулась из путешествия по Тибету. Но больше всего Алену беспокоит судьба родной тольяттинской набережной.

"Каждый день во время утренней пробежки я вижу неубранный мусор, куски арматуры и разбитую плитку. А ведь здесь могли бы быть площадки для кроссфита и волейбола, аллеи в честь наших олимпийских чемпионов", — рассказала Алена.

Чтобы ускорить обновление набережной, девушка готова привлечь к финансированию работ спонсоров. "Я разделяю ваши чувства. В свое время во многом именно любовь к набережной побудила меня избраться мэром Самары", — поделился Дмитрий Азаров. Он отметил, что тольяттинская набережная находится на этапе проектирования и призвал девушку представить и свои предложения.

В заключение встречи губернатор дал "лидерам" своеобразное домашнее задание. "В Тольятти пустует задние железнодорожного вокзала. Давайте придумаем, как его использовать", — предложил Дмитрий Азаров.