В Самаре выступит авангардный оркестр Electrified Islands

7 ноября в КРЦ "Звезда" самарских любителей авангардной музыки ждет настоящее удовольствие — здесь выступит немецкий оркестр Electrified Islands под управлением вокалистки, композитора и дирижера Теа Шоти (Thea Soti).
Теа Шоти родилась в Сербии, родители — венгры, базовое музыкальное образование — фортепиано, первые шаги на сцене — джазовые и эстрадные коллективы в Будапеште и Берлине, вокалу и композиции училась в немецких Ганновере и Кельне и в швейцарском Люцерне.
Ее сегодняшние интересы лежат преимущественно в области создания сложных и спонтанных музыкальных полотен. Голос для Теа — равноправный и универсальный музыкальный инструмент, она предпочитает всем остальным форматам свободную импровизацию или открытые композиции.
Теа ведет сразу несколько разнотипных проектов. Один из них — Electrified Islands, коллектив с прихотливыми аранжировками, свободным взаимодействием музыкантов, приправленным их эксцентрическим внешним видом, поведением, сценической пластикой.
Слушателям представят новую джазовую оперу с элементами рэпа, трип-хопа и авангарда для четырех голосов и камерного ансамбля. Десять музыкантов из Германии, Венгрии и России так изощренно балансируют между стилями и жанрами, что мало кого оставят равнодушным.
СОСТАВ:
Thea Soti (голос, композиция, дирижер)
Taya Chernyshova (голос)
Mascha Corman (голос)
Rebekka Ziegler (голос)
Leonhard Huhn (саксофон)
Moritz Wesp (тромбон)
Elisabeth Coudoux (виолончель)
Sebastian Scobel (клавишные)
Stefan Schönegg (контрабас)
Anthony Greminger (ударные)
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!