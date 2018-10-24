В Самаре выступит авангардный оркестр Electrified Islands

7 ноября в КРЦ "Звезда" самарских любителей авангардной музыки ждет настоящее удовольствие — здесь выступит немецкий оркестр Electrified Islands под управлением вокалистки, композитора и дирижера Теа Шоти (Thea Soti).

Теа Шоти родилась в Сербии, родители — венгры, базовое музыкальное образование — фортепиано, первые шаги на сцене — джазовые и эстрадные коллективы в Будапеште и Берлине, вокалу и композиции училась в немецких Ганновере и Кельне и в швейцарском Люцерне.

Ее сегодняшние интересы лежат преимущественно в области создания сложных и спонтанных музыкальных полотен. Голос для Теа — равноправный и универсальный музыкальный инструмент, она предпочитает всем остальным форматам свободную импровизацию или открытые композиции.

Теа ведет сразу несколько разнотипных проектов. Один из них — Electrified Islands, коллектив с прихотливыми аранжировками, свободным взаимодействием музыкантов, приправленным их эксцентрическим внешним видом, поведением, сценической пластикой.

Слушателям представят новую джазовую оперу с элементами рэпа, трип-хопа и авангарда для четырех голосов и камерного ансамбля. Десять музыкантов из Германии, Венгрии и России так изощренно балансируют между стилями и жанрами, что мало кого оставят равнодушным.



СОСТАВ:

Thea Soti (голос, композиция, дирижер)

Taya Chernyshova (голос)

Mascha Corman (голос)

Rebekka Ziegler (голос)

Leonhard Huhn (саксофон)

Moritz Wesp (тромбон)

Elisabeth Coudoux (виолончель)

Sebastian Scobel (клавишные)

Stefan Schönegg (контрабас)

Anthony Greminger (ударные)